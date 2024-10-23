MANGO OFFICE раздаёт бесплатный Коллтрекинг и Анализ конкурентов на один месяц ко Дню Маркетолога

Цифровые продукты помогут маркетологам проанализировать свои рекламные кампании и активности конкурентов. А также подготовить маркетинговую стратегию на 2025 год

Маркетологи компаний тратят много сил и времени на анализ рекламы – как своей, так и конкурентов. Они регулярно страдают от типичных «головных болей»:

Как проанализировать кампанию, если неизвестно, с каких каналов идут лиды?

Как узнать причины низкой конверсии трафика на сайте?

Как подобрать правильные настройки для таргетированной рекламы?

Как провести полноценный анализ рекламы конкурентов?

Коллтрекинг и Анализ конкурентов от MANGO OFFICE дадут маркетологам ответы на эти вопросы.

Как работает Коллтрекинг?

Сервис помогает компаниям оценить эффективность рекламы – отслеживает, какая активность даёт лиды.

Маркетолог сможет увидеть «бесполезные» кампании и отключить их. А бюджеты перенаправить на те каналы, которые работают.

Продукт фиксирует все виды обращений: звонки, сообщения из соцсетей и мессенджеров, чаты и формы обратной связи на сайте.

Коллтрекинг от MANGO OFFICE поможет:

До 70% снизить стоимость привлечения клиентов

До 50% сэкономить рекламный бюджет

В 2-4 раза увеличить количество целевых обращений

Как работает Анализ конкурентов?

Сервис собирает данные о рекламе конкурентов и анализирует ее в «одном окне».

Анализ конкурентов покажет количество трафика, ключевые слова, рекламные объявления и активности в Telegram.

Это позволит продумать эффективную кампанию и отстроиться от конкурентов.

Анализ конкурентов от MANGO OFFICE поможет:

На 32% оптимизировать рекламные затраты

На 17% повысить эффективность маркетинговой стратегии

На 99% сэкономить время маркетологов – по сравнению с ручным сбором данных

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MANGO OFFICE даст бесплатный доступ к продуктам Martech-экосистемы на один месяц. Как текущим, так и новым клиентам.

Коллтрекинг и Анализ конкурентов особенно помогут в работе: руководителям и менеджерам отдела маркетинга, перфоманс-маркетологам, трафик-менеджерам и контекстологам.

Акция ко Дню Маркетолога действует до 30 ноября 2024 года.

Подключить Коллтрекинг и Анализ конкурентов можно по ссылкам.