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MANGO OFFICE раздаёт бесплатный Коллтрекинг и Анализ конкурентов на один месяц ко Дню Маркетолога

Цифровые продукты помогут маркетологам проанализировать свои рекламные кампании и активности конкурентов. А также подготовить маркетинговую стратегию на 2025 год

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Маркетологи компаний тратят много сил и времени на анализ рекламы – как своей, так и конкурентов. Они регулярно страдают от типичных «головных болей»:

  • Как проанализировать кампанию, если неизвестно, с каких каналов идут лиды?
  • Как узнать причины низкой конверсии трафика на сайте?
  • Как подобрать правильные настройки для таргетированной рекламы?
  • Как провести полноценный анализ рекламы конкурентов?

Коллтрекинг и Анализ конкурентов от MANGO OFFICE дадут маркетологам ответы на эти вопросы.

Как работает Коллтрекинг?

Сервис помогает компаниям оценить эффективность рекламы – отслеживает, какая активность даёт лиды.

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Маркетолог сможет увидеть «бесполезные» кампании и отключить их. А бюджеты перенаправить на те каналы, которые работают.

Продукт фиксирует все виды обращений: звонки, сообщения из соцсетей и мессенджеров, чаты и формы обратной связи на сайте.

Коллтрекинг от MANGO OFFICE поможет:

  • До 70% снизить стоимость привлечения клиентов
  • До 50% сэкономить рекламный бюджет
  • В 2-4 раза увеличить количество целевых обращений

Как работает Анализ конкурентов?

Сервис собирает данные о рекламе конкурентов и анализирует ее в «одном окне».

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Анализ конкурентов покажет количество трафика, ключевые слова, рекламные объявления и активности в Telegram.

Это позволит продумать эффективную кампанию и отстроиться от конкурентов.

Анализ конкурентов от MANGO OFFICE поможет:

  • На 32% оптимизировать рекламные затраты
  • На 17% повысить эффективность маркетинговой стратегии
  • На 99% сэкономить время маркетологов – по сравнению с ручным сбором данных

***

MANGO OFFICE даст бесплатный доступ к продуктам Martech-экосистемы на один месяц. Как текущим, так и новым клиентам.

Коллтрекинг и Анализ конкурентов особенно помогут в работе: руководителям и менеджерам отдела маркетинга, перфоманс-маркетологам, трафик-менеджерам и контекстологам.

Акция ко Дню Маркетолога действует до 30 ноября 2024 года.

Подключить Коллтрекинг и Анализ конкурентов можно по ссылкам.

erid:LjN8KUEtNРекламодатель: ООО «Манго Телеком»ИНН/ОГРН: 7709501144/1037739829027Сайт: https://www.mango-office.ru/

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