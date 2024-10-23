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Cloud4Y предоставил виртуальную инфраструктуру для комплексных задач ЛИГИР

Компания развернула корпоративную почту, файловый сервер и перенесла часть баз данных в облачный контур провайдера. Об этом CNews сообщили представители Cloud4Y.

ЛИГИР — это международная компания, занимающаяся внедрением комплексных решений для нефтегазовой отрасли и сферы обслуживания транспорта. Предлагает полный цикл решения — от идеи и консалтинга до сервиса и комплексной автоматизации АЗС, автогазозаправочных станций, автомобильных газонаполнительных компрессорных станций, нефтебаз, газонаполнительных станций для сжиженных углеводородов, автомобильных моек и СТО.

Масштабирование компании потребовало новых вычислительных мощностей для размещения баз данных и хранения корпоративной информации. В качестве своего потенциального партнера компания ЛИГИР рассматривала нескольких российских провайдеров, в том числе и Cloud4Y. ЛИГИР перенес часть своих бизнес-процессов в облако Cloud4Y.

Решение позволило высвободить часть внутренних ресурсов и оптимизировать бюджет при сохранении надлежащего уровня безопасности. Торгово-сервисная компания арендовала виртуальную инфраструктуру в облаке, развернутом на базе дата-центра, имеющем три сертификата Tier III: Design Documentation, Constructed Facility и Operational Sustainability.

Сейчас в облаке Cloud4Y развернут сервер для решения комплексных задач, корпоративная почта, а также часть баз данных. Со своей стороны провайдер гарантировал отказоустойчивость и высокий уровень доступности всех сервисов, прописав это в договоре.

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