«ВейвАксесс» стала партнером Yandex Cloud

Компания «ВейвАксесс», разработчик ПО на заказ, стала партнером облачной платформы Yandex Cloud. Задача сотрудничества — расширить возможности модернизации ИТ‑инфраструктуры и предоставления клиентам «ВейвАксесс» цифровых продуктов с использованием облачных сервисов. Об этом CNews сообщили представители «ВейвАксесс».

В рамках партнерского соглашения «ВейвАксесс» будет использовать сервисы публичной облачной платформы Yandex Cloud для выполнения задач, связанных с оптимизацией ИТ-инфраструктуры, разработкой сложных программных решений и поддержкой ИТ-систем клиентов. Команда ИТ-компании проводит аудит существующей инфраструктуры заказчиков, переносит ее в виртуальную среду, включая бизнес-критичные приложения, тестирует новые сервисы и дорабатывает код для стабильной работы в новых условиях, обеспечивая отказоустойчивость приложений.

Одним из приоритетных направлений сотрудничества станет модернизация монолитных приложений. Переход на микросервисную архитектуру в облаке Yandex Cloud позволит клиентам ускорить разработку, сократить затраты и создать структуру, устойчивую к пиковым нагрузкам, что подготовит приложения к резким увеличениям трафика.

«ВейвАксесс» также будет консультировать своих клиентов по вопросам оптимизации разработки с использованием методов DevOps и управления инфраструктурой на базе Yandex Cloud.

Кроме того, «ВейвАксесс» предлагает компаниям, внедряющим искусственный интеллект, развернуть на мощностях Yandex Cloud платформу ValueAI для ускоренной ИИ-разработки. Эта комбинация позволит бизнесу эффективно использовать облачные ресурсы для безопасного хранения данных и хостинга ИИ-моделей, снижая затраты на инфраструктуру и повышая скорость реализации проектов.

«Широкий набор облачных сервисов Yandex Cloud обеспечивает оптимальное использование ресурсов, а гарантированная безопасность данных позволяет доверить платформе самые критичные для бизнеса решения. Мы рады стать частью партнерской экосистемы Yandex Cloud и уверены, что это сотрудничество откроет новые возможности для развития наших предложений и усилит позиции наших клиентов на рынке», — отметил Александр Азаров, генеральный директор «ВейвАксесс».