PIX Robotics разработала решение для автоматического создания программного робота

PIX Robotics, российский разработчик ПО в области цифровой трансформации и импортозамещения, выводит на рынок RPA-помощник — новый модуль в рамках платформы «PIX Процессы», который позволит оценивать потенциал роботизации процессов и автоматически генерировать скрипт — то есть алгоритм действий — программного робота для PIX RPA на основе анализа событий внутри пользовательского интерфейса. Новый функционал станет важной частью аналитического модуля «PIX Монитор задач» — инструмента класса Task Mining в рамках платформы «PIX Процессы». Об этом CNews сообщили представители PIX Robotics.

Оценка эффективности роботизации и сбор технического задания для создания робота — самый долгий процесс каждого проекта по роботизации, который может занимать до 50% времени команды. От качества проработки требований и условий выполнения всех шагов на этих этапах напрямую зависят сроки, качество и успешность RPA-проектов в целом. Зачастую этот этап был «слабым звеном» проекта, но не было инструмента, помогающего бесшовно его автоматизировать.

PIX Robotics Разметка логов

Особенность RPA-помощника состоит в том, что, благодаря синергии продуктов экосистемы PIX он позволяет решить сразу несколько задач на предпроектном этапе: рассчитать выгоду от роботизации процесса: сколько рабочего времени сотрудников (FTE) высвободит роботизация; заполнить техническое задание для роботизации — документ, описывающий детали автоматизации (роботизации) процесса, его состояние «как есть» (as-is), состояние «как будет» (to-be), условия автоматизации, ответственных и прочие характеристики; автоматизировать процесс анализа действий сотрудника и разработки программного робота, буквально превращая клики мыши в скрипт, который можно запустить на платформе PIX RPA.

Это позволяет снизить нагрузку на сотрудников, задействованных в проектах роботизации:

– Аналитиков, которые производят сбор и анализ выполнения процессов пользователями для постановки задачи на их дальнейшую роботизацию — «PIX Монитор задач» позволяет осуществлять сбор данных не вручную, а с помощью записи действий сотрудника за компьютером, а также легче создавать сопутствующую документацию и обосновывать ценность роботизации;

– RPA-разработчиков, которые непосредственно описывают алгоритм работы (скрипты) программного робота — с помощью RPA-помощника аналитик может предоставить разработчику готовый скрипт робота, который можно либо запустить в PIX Studio сразу, либо внести необходимые правки, не создавая ничего с нуля;

– Линейных сотрудников, которым необходимо предоставить информацию о том, как они выполняют процесс, чтобы на основе этих данных аналитик мог определить последовательность действий и создать диаграмму процесса, а далее — ТЗ на скрипт робота. «PIX Монитор» задач сводит временные затраты сотрудника на взаимодействие с аналитиком к минимуму.

PIX Robotics Скрипт робота

Николай Буланов, директор по консалтингу PIX Robotics и владелец продукта «PIX Процессы»: «За 10 лет работы с проектами по роботизации наша команда не раз сталкивалась с тем, что этап поиска, описания и оценки бизнес-процесса становились узким горлышком для роботизации этих процессов. И рынку требовалась такая «волшебная палочка» для ускорения. Благодаря синергии продуктов экосистемы PIX мы смогли создать этот, не такой уж и магический, инструмент «RPA-помощник», инновационное расширение продукта «PIX Монитор задач». С выходом RPA-помощника в «PIX Мониторе задач» аналитики смогут мониторить выполнение процессов у большого количества бизнес-пользователей сразу, что поможет охватить все вариации. А еще — смогут получать данные о потенциальном эффекте, основываясь на фактическом выполнении бизнес-процессов. Однако и разработчики не уйдут обиженными — наше решение позволит создавать скелет процесса прямо в студии разработки, что значительно ее ускорит».

Новая функция «PIX Монитора задач», направленная на развитие практики программной роботизации, позволит организациям быстрее и с меньшим числом затрачиваемых ресурсов находить и изучать процессы, готовить их к роботизации и непосредственно роботизировать.