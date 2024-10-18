Вендор НОТА заключил два новых партнерства

Вендор НОТА (холдинг Т1) объявил о подписании двух меморандумов о сотрудничестве с производителем ИТ-оборудования «Аквариус» и системным интегратором ITFB Group. Соглашения направлены на расширение возможностей отечественных ИТ-решений, развитие и продвижение продуктов в условиях импортозамещения и повышения уровня цифровизации ключевых отраслей.

В рамках меморандума с «Аквариус» компании сосредоточатся на разработке, развитии, внедрении ПАК и решений для корпоративных заказчиков. Партнерство предполагает создание новых продуктов для различных отраслей, что поспособствует росту технологической независимости и укреплению российских ИТ-мощностей.

Основной целью партнерства вендора с ITFB Group станет интеграция продуктов НОТА для решения задач крупного российского бизнеса. Благодаря богатой экспертизе в области внедрения CRM, BPM, HRM, включая автоматизацию продаж, сервиса, маркетинга, лояльности, ценообразования, подбора, адаптации и развития сотрудников, интегратор сможет реализовать проекты по импортозамещению западных вендоров на базе продуктов НОТА в различных индустриях.

«Подписанные соглашения открывают новые возможности для создания и продвижения функциональных решений, которые будут способствовать укреплению и развитию отечественного ИТ-сектора. Мы уверены, что сотрудничество станет важным шагом в направлении технологической независимости страны и поможет крупным клиентам — в том числе в банковской индустрии — эффективнее адаптироваться к быстро меняющимся условиям рынка», — отметил Антон Спирин, заместитель генерального директора по развитию бизнеса НОТА, коммерческий директор по продуктам и сервисам холдинга Т1.

«Вендор НОТА сумел зарекомендовать себя как надежный партнер, который выстраивает и поддерживает продолжительные взаимовыгодные сотрудничества. Мы рады начать совместную работу с компетентной командой разработчиков и уверены, что наш многолетний опыт в автоматизации различных бизнес-процессов крупных компаний в комплексе с инновационными продуктами вендора обеспечат потребности рынка в функциональных российских решениях», — сказал Никита Щербаков, коммерческий директор ITFB Group.

«Для нас важно выстраивать перспективные взаимоотношения с ключевыми технологическими игроками, поскольку результатом такого сотрудничества всегда становится создание современных, востребованных ИТ-решений. Безусловно, ценность комплексный решений на рынке гораздо выше, чем каждого из них по отдельности», — сказал Андрей Андрианов, вице-президент по стратегическому развитию «Аквариус».