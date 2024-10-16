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IBS и «Северсталь-инфоком» подписали соглашение о сотрудничестве в области цифровизации промышленности

Группа компаний IBS и «Северсталь-инфоком» подписали соглашение о партнерстве в области цифровизации промышленных предприятий на базе отечественного программного обеспечения. Об этом CNews сообщили представители IBS.

«Северсталь-инфоком» ведет разработку отечественных решений для управления производством. В портфель компании входит следующее программное обеспечение: «Надежность» — решение для стратегического управления производственными активами; «Мобильное ТОРО» — мобильное приложение для оперативного управления и контроля выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования; «Мониторинг и диагностика» — решение для непрерывного контроля за состоянием технологического оборудования; система управления производственными процессами «Металлургия»; система интегрированного планирования «Производственное планирование»; а также иммерсивные технологии AR/VR для обучения производственного персонала и образовательная платформа для обучения цифровым компетенциям.

ИТ-решения разрабатываются в рамках индустриального центра компетенций «Металлургия», который возглавляет «Северсталь». При этом система для стратегического управления производственными активами, система управления производством и система планирования производства входят в перечень особо значимых проектов. Все решения зарегистрированы в Едином реестре отечественного ПО.

У группы компаний IBS накоплена экспертиза в области разработки и внедрения интеллектуальных решений: за 30-летнюю историю команда реализовала свыше 16 тыс. проектов. В рамках сотрудничества IBS займется продвижением и внедрением продуктов «Северсталь-инфоком».

Григорий Четий, руководитель дирекции по развитию бизнеса сегмента «Металлургия и телеком» IBS: «Наше партнерство — это долгосрочное стратегическое сотрудничество, направленное на развитие отечественных технологий, при этом объединение компетенций позволит усилить экспертизу в области автоматизаций производственных компании. После подписания соглашения о сотрудничестве мы смогли вывести его на новый уровень — IBS выступает в роли партнера по внедрению и продвижению продуктов, разработанных “Северсталью”. Основная задача соглашения о партнерстве между IBS и “Северсталь-инфоком” — повышение эффективности бизнес-процессов наших клиентов за счет внедрения отраслевых решений “Северстали”».

«Мы рады объявить о начале сотрудничества с IBS — одной из крупнейших российских ИТ-сервисных компаний. Для “Северстали” это возможность эффективно и качественно реализовать собственные разработки для повышения эффективности производства в промышленных компаниях страны. Мы ценим большой опыт IBS во внедрении и поддержке решений, а также накопленную экспертизу в разных индустриях. Уверен, вместе мы сможем предоставить клиентам комплексные и выгодные предложения для цифровизации производства», — сказал руководитель управления внешних продаж «Северсталь-инфокома» Юрий Гущин.

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