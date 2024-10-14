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Решения CTI помогут бизнесу сэкономить на оборудовании для видео-конференц-связи

Системный интегратор CTI представил решения, повышающие продуктивность и удобство использования сервисов видео-конференц-связи: «Менеджер ВКС», «Модульный контроллер CTI», «Мультимедийный USB-шлюз СTI JAM», а также CTI Monitoring, кастомизированный для использования с системой TrueConf. Представленные разработки позволяют бизнесу сократить затраты времени на проведение видеоконференций, а также снизить издержки благодаря использованию оборудования ушедших с российского рынка вендоров с новыми программными решениями. Об этом CNews сообщили представители CTI.

Альберт Исламов, генеральный директор CTI НТЦ, отметил, как сложившаяся ситуация с большим количеством ВКС-сервисов выявила бизнес-запрос, ставший основой для разработки новых решений компании: «На российском рынке сегодня представлено несколько десятков систем ВКС. Несмотря на значительный прогресс в разработке и серьезное улучшение функциональности, бизнес продолжает использовать несколько сервисов одновременно. Об этом мы знаем из отчетов аналитиков и от заказчиков. Сделать окончательный выбор по разным причинам непросто. Пользователи хотят, чтобы совместная работа была продуктивной и удобной, а бизнес хочет сократить издержки. Объединить эти запросы мы постарались в наших решениях».

«Менеджер ВКС», программное решение компании CTI, позволяет управлять несколькими программными клиентами системы видео-конференц-связи в едином интерфейсе. На сегодняшний день реализована интеграция с TrueConf, Zoom, в ближайших планах –SberJazz, MTS Link и другими отечественными решениями. По запросу заказчика можно добавить управление оборудованием в переговорной.

Моментальное подключение одной кнопкой к запланированной конференции и привычный интерфейс позволяют управлять видеоконференциями без использования физической клавиатуры и мышки или пульта. Также не требуется постоянное привлечение ИТ-персонала для помощи пользователю.

У многих крупных корпоративных клиентов осталось дорогостоящее оборудование систем видео-конференц-связи от вендоров, покинувших российский рынок, и возникает вопрос возможно ли его переиспользовать с отечественными программными ВКС-клиентами. Вернуть инвестиции в оборудование поможет мультимедийный USB-шлюз СTI JAM для аппаратных кодеков ВКС Cisco Room Kit и выше, позволяющий использовать ВКС-оборудование с новыми программными клиентами. Программно-аппаратный комплекс разработан в 2023 г., на сегодняшний день работает со всеми российскими ВКС, а также Zoom, Skype4B и Cisco Webex. Сейчас ведутся работы по «переиспользованию» ВКС оборудования Logitech Room Solution with TAP.

Также был представлен «Модульный контроллер», решение CTI для автоматизации конференц-залов, переговорных и т.п., как замена ушедших вендоров Extron, AMX и Crestron. В основе решения используется отечественный аппаратный контроллер, что гарантирует отсутствие проблем с поставками. Сам интерфейс пользователя и редакторы открываются через веб-интерфейс с любого устройства с поддержкой веб-браузера (без привязки к ОС). Модульный контроллер от CTI позволяет создать единый пульт управления всем оборудованием в переговорной комнате.

Для качественной промышленной эксплуатации систем ВКС как российского, так и зарубежного производства, компания CTI разработала решение CTI Monitoring, которое позволяет в реальном времени отслеживать состояние конференции и выявлять все возникающие проблемы. Без системы мониторинга администраторы заказчика, крупной финансовой компании, тратили на анализ логов до трех дней. С применением CTI Monitoring время локализации и решения проблем сократилось до нескольких минут.

CTI Monitoring позволяет зафиксировать задержки аудио- и видеопотоков в корпоративной подсети, своевременно увидеть и проинформировать о проблеме с серверным железом, посмотреть срез по любому из участников и состояние его оборудования, «увидеть» какой микрофон, наушники и камера у него подключены. Решение обрабатывает миллионы запросов в секунду (нагрузочное тестирование показало скорость 13 Мб/с). Модульная архитектура платформы позволяет масштабировать решение на любой продукт, а не только ВКС.

Все представленные решения прошли несколько пилотных тестирований в крупных корпоративных компаниях. Более 50 инсталляций продукта «Менеджер ВКС» реализовано для одного из крупнейших операторов связи. Достигнуты договоренности о внедрениях на 2025 г.

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