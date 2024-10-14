«Рег.ру» вошел в рейтинги крупнейших российских поставщиков IaaS, PaaS и SaaS по версии CNews

По показателям выручки за 2023 г. «Рег.ру» занял 4 место в категории PaaS, 16 место — в IaaS и 78 место — в SaaS в списках крупнейших облачных поставщиков России. Такие результаты были опубликованы в обзоре CNews Analytics, посвященном облачным сервисам.

В 2023 г. рост выручки «Рег.ру», по сравнению с 2022 г, в категории IaaS составил 14%, по направлению PaaS — более 28%, а SaaS — 286%. Являясь игроком на рынке хостинга, «Рег.ру» активно развивает экспертизу в сфере облачных услуг. Так, летом 2023 г. компания анонсировала облачную платформу собственной разработки, построенной на базе технологии OpenStack.

«В прошлом году мы перезапустили облачную платформу и активно развивали IaaS, PaaS, SaaS-сервисы и сопутствующие облачные продукты. За год на обновленный стек нашего публичного облака свои проекты перенесли уже более 5 тыс. компаний. Драйвером роста SaaS-направления стал запуск облачной корпоративной почты, также увеличился спрос на облачные инструменты для создания сайтов», — сказал Евгений Мартынов, директор по информационным технологиям «Рег.ру».

Облачная платформа «Рег.ру» применяется для разработки, тестирования и других задач ИТ-компаний, а также высоко востребована в сфере e-commerce, стартапов и среди компаний промышленного сектора. Общая клиентская база облачных услуг «Рег.ру» составляет 20 тыс. пользователей.