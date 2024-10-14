«Лемана Про» и GlowByte внедрили автоматизированную систему управления рисками

Торговая сеть «Лемана Про» при поддержке ИТ-партнера GlowByte внедрила в корпоративную среду автоматизированную систему управления рисками и внутренним аудитом на базе платформы Security Vision. Новое решение позволило оптимизировать процесс проведения самооценки, сбор результатов проведения проверок и упростить процесс мониторинга выполнения мероприятий по рекомендациям департамента внутреннего аудита. Об этом CNews сообщили представители GlowByte.

Security Vision – отечественная no-code система, изначально специализирующаяся на автоматизации процессов информационной безопасности. В то же время платформа является удобным и многофункциональным конструктором, способным автоматизировать любые бизнес-процессы.

В ходе внедрения новой системы некоторые процессы были оптимизированы и упрощены для удобства конечного пользователя. Система позволяет вести реестр рисков, контрольных процедур, производить самооценку, а также объединяет все эти функции в проекты внутреннего контроля. Кроме того, в рамках проекта были реализованы дополнительные инструменты, включая автоматическую рассылку опросных листов сотрудникам магазинов для оценки эффективности контролей. Это решение позволило упростить и ускорить процесс проведения самооценки.

Система также автоматизировала часть процессов проведения внутреннего аудита с риск-ориентированным подходом. Новый функционал позволил планировать и фиксировать в едином реестре проекты и задачи аудита, вести реестр наблюдений, проводить переоценку рисков аудиторами и осуществлять мониторинг исправления недостатков и выполнения мероприятий в разрезе рекомендаций, указанных аудиторами.

Михаил Павлов, руководитель ПК Внутренний контроль, аудит и комплаенс, «Лемана Про»: «Наша основная задача состояла в том, чтобы найти решение, которое полностью соответствует нашим процессам управления рисками. В сотрудничестве с GlowByte нам удалось внедрить единый инструмент для управления рисками и внутренним аудитом, что позволило повысить эффективность работы и оптимизировать ИТ-расходы».

Дмитрий Мишутин, руководитель направления автоматизации рисков, внутреннего контроля и аудита GlowByte: «Нам удалось выполнить проект с «Лемана Про» в достаточно сжатые сроки: с начала проектирования до запуска полного функционала на промышленном контуре, включая миграцию данных из предыдущего решения, прошло всего пять месяцев. Проект реализован путем адаптации коробочного решения GlowByte по управлению рисками на платформе Security Vision. Наше решение позволяет автоматизировать процессы управления рисками в сфере ретейла, телекома или реального сектора экономики, при том весь функционал коробочного решения не «прибит гвоздями» – его можно гибко адаптировать под любые процессы заказчика».