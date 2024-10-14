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Конференция ELMA DAY’24: Экосистема Low-code решений

Открыта регистрация на ежегодную конференция ELMA DAY’24! Снова в Москве, 5 ноября, но на новой площадке — МИК Ломоносов.

В центре обсуждения этого года — актуальные задачи бизнеса и единая Low-code платформа для их решения. Расскажем, как трансформация BPM-платформы в экосистему помогает заказчикам еще эффективнее закрывать бизнес-задачи, и поделимся кейсами от ведущих компаний России из разных отраслей.

В программе:

●Достижение антихрупкости с помощью Low-code и реализацию экосистемного подхода на ELMA365.

●Усиление продаж и улучшение клиентского опыта (СХ) за счет сквозной автоматизации и без лишних межсистемных интеграций.

●Создание экосистемы для управления ITSM-процессами и эффективности корпоративного сервиса.

In-house разработка и автоматизация процессов с учетом отраслевой специфики.

●Развитие внутренних центров компетенций.

Вас ждут 8 часов бизнес-нетворкинга и интерактивные стенды с ИT-решениями от наших партнеров.

Интересно? Тогда встречаемся 5 ноября на «ELMA DAY’24: Экосистема Low-code решений»!

Бесплатная регистрация уже открыта

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erid:LjN8JuhzGРекламодатель: ООО «ЭЛМА»ИНН/ОГРН: 1831197044/1191832028332Сайт: https://elma365.com/ru/

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