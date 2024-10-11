Подписание соглашения между «Газпром трансгаз Томск» и QRate

Состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между ООО «Газпром трансгаз Томск» и QRate (ООО «КуРэйт»). Подписи под документом поставили генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Томск» Владислав Бородин и генеральный директор ООО «КуРэйт» Алексей Федоров. Об этом CNews сообщили представители QRate.

Соглашение направлено на долгосрочное взаимодействие между участниками по использованию высокотехнологичной и инновационной продукции в области квантовых коммуникаций, а также разработке новых специализированных решений для газовой отрасли России. В рамках соглашения также запланированы работы по реализации совместной научно-исследовательской деятельности.

Подписанию предшествовало тестирование решения компании QRate на незадействованных оптических волокнах ООО «Газпром трансгаз Томск»: квантовая криптографическая система выработки и распределения ключей (ККС ВРК) QKD312 защитила канал между двумя узлами связи протяженностью свыше 70 км.

Александр Приютов, директор по развитию бизнеса QRate: «Нефтегазовый комплекс имеет приоритетное значение для нашей страны. От его устойчивой работы и развития во многом зависит благосостояние России. Даже в самое сложное для отечественной экономики время развитие нефтегазового комплекса не останавливалось и продолжает развиваться. Наши решения призваны обеспечить безопасность на самом высоком уровне в долгосрочной перспективе, позволив безопасно обеспечить цифровизацию стратегических объектов нашей страны».

Игорь Асосков, главный инженер – первый заместитель генерального директора ООО «Газпром трансгаз Томск»: «Компания «Газпром трансгаз Томск» обеспечивает бесперебойную транспортировку газа российским и зарубежным потребителям. Ежегодно протяженность обслуживаемых нами газопроводов увеличивается, расширяется география нашей деятельности. Успешная работа производственных объектов достигается в том числе, за счет использования новых технологий и программных продуктов. Ключевой ориентир в этой сфере – отечественные разработки».

Это взаимодействие демонстрирует не только ведущую роль России в области квантовых технологий и квантовых коммуникаций, но и возможность их практического применения на ключевых объектах национальной газотранспортной системы. Дальнейшее взаимодействие призвано создать класс решений на основе технологии квантового распределения ключей (квантовой криптографии) в интересах нефтегазовой отрасли.