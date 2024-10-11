CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

Подписание соглашения между «Газпром трансгаз Томск» и QRate

Состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между ООО «Газпром трансгаз Томск» и QRate (ООО «КуРэйт»). Подписи под документом поставили генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Томск» Владислав Бородин и генеральный директор ООО «КуРэйт» Алексей Федоров. Об этом CNews сообщили представители QRate.

Соглашение направлено на долгосрочное взаимодействие между участниками по использованию высокотехнологичной и инновационной продукции в области квантовых коммуникаций, а также разработке новых специализированных решений для газовой отрасли России. В рамках соглашения также запланированы работы по реализации совместной научно-исследовательской деятельности.

Подписанию предшествовало тестирование решения компании QRate на незадействованных оптических волокнах ООО «Газпром трансгаз Томск»: квантовая криптографическая система выработки и распределения ключей (ККС ВРК) QKD312 защитила канал между двумя узлами связи протяженностью свыше 70 км.

Александр Приютов, директор по развитию бизнеса QRate: «Нефтегазовый комплекс имеет приоритетное значение для нашей страны. От его устойчивой работы и развития во многом зависит благосостояние России. Даже в самое сложное для отечественной экономики время развитие нефтегазового комплекса не останавливалось и продолжает развиваться. Наши решения призваны обеспечить безопасность на самом высоком уровне в долгосрочной перспективе, позволив безопасно обеспечить цифровизацию стратегических объектов нашей страны».

Игорь Асосков, главный инженер – первый заместитель генерального директора ООО «Газпром трансгаз Томск»: «Компания «Газпром трансгаз Томск» обеспечивает бесперебойную транспортировку газа российским и зарубежным потребителям. Ежегодно протяженность обслуживаемых нами газопроводов увеличивается, расширяется география нашей деятельности. Успешная работа производственных объектов достигается в том числе, за счет использования новых технологий и программных продуктов. Ключевой ориентир в этой сфере – отечественные разработки».

Это взаимодействие демонстрирует не только ведущую роль России в области квантовых технологий и квантовых коммуникаций, но и возможность их практического применения на ключевых объектах национальной газотранспортной системы. Дальнейшее взаимодействие призвано создать класс решений на основе технологии квантового распределения ключей (квантовой криптографии) в интересах нефтегазовой отрасли.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Константин Симонов, DataSpace Cloud: В области информационной безопасности существует множество заблуждений

«Софтлайн» потратит полмиллиарда на полностью импортонезависимые «железо» и ПО для финтеха

Дмитрий Юдин, Cloud.ru: ML-платформы гарантируют эффективность и большую вычислительную мощность

Современные программисты бесполезны в наступающем новом мире. 80% из них придется прокачать навыки, чтобы сохранить работу

Евгений Мартынов, Рег.ру: Фокус на облака подразумевает для хостеров серьезные инвестиции в собственную разработку

«Лаборатория Касперского» создаст центр безопасности искусственного интеллекта

Конференции

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

Orion Digital Day

ELMA DAY’24: Экосистема Low-code решений
Показать еще

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

10 приложений, которые помогут снять стресс: выбор ZOOM

Обзор телевизора Hyundai H-LED75BU7009: яркий и тонкий гигант

Смартфоны с хорошими камерами стоимостью до 30 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

10 фактов о галактическом гало, которые нужно знать

Ученые воскрешают шерстистого мамонта, но боятся вызвать Апокалипсис

Как VR превращает боль от физических упражнений в удовольствие
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: