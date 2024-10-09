Практическая конференция про бизнес-процессы и корпоративную архитектуру в Москве «Цифровая сила предприятия с SILA Union»

12 ноября 2024 г. состоится уникальная практическая конференция про бизнес-процессы и корпоративную архитектуру в Москве – «Цифровая сила предприятия с SILA Union».

Мероприятие объединит на одной площадке более 600 экспертов в области процессного управления, бизнес-аналитиков и архитекторов, а также руководителей проектов и управленцев, стремящихся внедрять современные технологии в свою практику.

За 8 часов участники узнают, как повысить эффективность управления компаний с помощью процессного подхода и внедрения инноваций.

Организатор конференции

SILA Union – ведущая цифровая платформа для решения задач построения бизнес-архитектуры предприятия, комплексного описания и структурирования деятельности компании. На базе ПО SILA Union реализованы сложнейшие технологические проекты цифровой трансформации в крупнейших государственных и коммерческих компаниях – «Лукойл», «Газпром», Россельхозбанк, «Полиметалл», «Росатом», «Ростелеком», «Ростех», Счетная палата России и др.

Что ждет участников?

В деловой части мероприятия участники узнают о лучших практиках цифровизации топовых компаний, посетят мастер-классы и панельные дискуссии от ведущих экспертов, получат консультации от разработчиков платформы SILA Union. Также организаторы подготовили насыщенную развлекательную программу, в которой каждый участник сможет погрузиться в цифровую вселенную будущего, пообщаться с коллегами из различных отраслей.

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Ключевые вопросы для обсуждения

Внедрение процессного подхода;

Создание цифровых двойников организации;

Инновационные бизнес-модели и процессная модель;

Искусственный интеллект для управления бизнес-архитектурой;

Подходы к построению системы показателей процесса;

Реальные кейсы импортозамещения;

Трансформация образовательного процесса;

И другие.

Ключевые спикеры

Дата и время: 12 ноября 2024 г., 10.00-18.00

Место: Москва, адрес мероприятия направляется вместе с подтверждением регистрации.

Стоимость: бесплатно для представителей отраслевых компаний. Условия участия ИТ-компаний необходимо уточнять у организаторов.