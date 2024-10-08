Российский рынок ЭДО: тренды развития в 2024 году

Согласно аналитике сервиса ЭДО «СКБ Контур» — «Диадок», в 2022–2023 гг. количество отправляемых документов выросло на 30%, количество отправителей — на 21%, получателей — на 22%. Помимо этого, отмечен рост интенсивности документооборота — на 50%. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

В 2024 г. среди ключевых трендов развития рынка ЭДО в стране — повышение бесшовности цифрового взаимодействие бизнеса и государства. В настоящее время Минцифры России рассматривает предложение «СКБ Контур», озвученное в мае 2024 г.: передать ответственность за взаимодействие бизнеса с госсистемами операторам ЭДО. По мнению специалистов «Диадока», это повысило бы эффективность их взаимодействия.

Еще одна тенденция — ЭДО и обязательная маркировка. В 2024 г. она вводится в отношении ряда продуктов питания, товаров легкой промышленности, медицинских изделий и тд. Среди эффектов перехода предприятий на маркировку продукции — внедрение решений ЭДО и подключение к нему большого количества компаний-партнеров, которые его раньше не использовали, а также уменьшение ручного труда на предприятиях.

Михаил Добровольский, заместитель генерального директора «СКБ Контур»: «В последние несколько лет государством обозначен вектор на обязательное внедрение маркировки на различные группы продукции. Такой подход мы рассматриваем как win-win для всех участников рынка: государство получает большую прослеживаемость товаров, бизнес — повышение эффективности управления продукцией, потребители — возможность проверить ее качество. Роль оператора ЭДО в этом процессе — помочь бизнесу оперативно перейти на новые стандарты работы: так в этом году на «Альметьевском молочном комбинате» мы обеспечили интеграцию по обмену файлов и их автоматизацию с маркировкой всего за три недели. Дальнейшая работа в этом направление, в том числе и экспертное сопровождение бизнеса, будет способствовать выполнению задач государства по соблюдению сроков перехода на обязательную маркировку предприятий отечественной промышленности».

Императивы по переходу на электронный документооборот также вводятся в логистике, в том числе при перевозке алкоголя.

По словам Добровольского, на цифровые решения «СКБ Контур» уже перешли такие крупные производители алкоголя как ИНБЕВ ЭФЕС, «Руст Россия», «ТатСпиртПром», «БашСпирт», «Абрау Дюрсо» и др, а также топ-10 участников рынка розничной торговли алкоголем. Среди них — Х5 Group (управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик»): в ходе совместного пилотного проекта в 2024 г. обеспечен переход на электронные транспортные накладные по формату ФНС.

Добровольский отметил, что среди перспективных направлений развития сферы ЭДО — трансграничный электронный документооборот. Он позволяет обеспечить юридически значимый обмен документами партнерами из разных стран. Пилотный проект этой технологии запущен «СКБ Контур» в 2023 г. в Китае совместно с оператором ЭДО этой страны — компанией SHECA.

В настоящее время трансграничный ЭДО используют российские компании в ритейле, производстве, электронике, легкой промышленности и банкинге.

Внедрение трансграничного ЭДО позволит сократить издержки отечественного бизнеса, заметно повысить его экспортный потенциал, а также создаст условия для дальнейшего масштабирования этого решения на новых рынках. Среди них — Казахстан, Белоруссия, Индия и Вьетнам, отметил Добровольский.