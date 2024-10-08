Boxberry перенесла инфраструктуру 1С-платформы в облако «Рег.ру»

Логистический сервис Boxberry разместил часть ИT-инфраструктуры в облачной платформе «Рег.ру» и на треть ускорил работу «1С», сохранив первоначальный бюджет. Об этом CNews сообщили представители «Рунити».

В рамках сотрудничества облачный провайдер «Рег.ру» обеспечил наиболее оптимальные условия для размещения инфраструктуры «1С» компании Boxberry, что позволило снизить эксплуатационные затраты бизнеса. Повышение производительности 1С-платформы на 30% помогло получить заметный рост производительности всего ИT-ландшафта заказчика.

В качестве основы для серверов приложений была выбрана технология VMware vSAN, обеспечивающая высокую отказоустойчивость и масштабируемость. Для повышения надежности системы были развернуты два сервера под СУБД в режиме синхронной репликации. Это решение позволяет сохранять данные на втором сервере в случае сбоя первого, обеспечивая непрерывность работы и защиту информации.

«Основной задачей миграции было достижение максимальной производительности системы «1С» и оптимизация ресурсов для ее эффективной и бесперебойной работы», — сказал Александр Темников, руководитель управления ИT-инфраструктуры Boxberry.

«Boxberry провела тщательное тестирование различных облачных решений на основе тестов для оценки производительности и надежности «1С» платформы. По результатам тестов облако «Рег.ру» продемонстрировало наилучшие показатели», — сказал Виталий Савченков, руководитель отдела надежности ИТ-сервисов Boxberry.

«Миграция на облачные решения «Рег.ру» стала важным этапом в развитии ИT-инфраструктуры Boxberry. Благодаря внедрению нового оборудования и оптимизации ресурсов, компании удалось значительно сократить затраты на ИT. Тесты производительности «1С» прошли успешно. И мы, в свою очередь, тоже начали перенос инфраструктуры группы «Рунити» в «1С». Мы довольны достигнутыми результатами и успешным сотрудничеством с крупной компанией», — отметил Игорь Селиванов, операционный директор «Рег.ру».

Ранее «Рег.ру» и Digilabs запустили сервис, который ускоряет работу «1С» в облаке. Совместными усилиями был создан инфраструктурный комплекс, позволяющий приложениям на базе «1С» функционировать в облаке с той же скоростью, что и в локальной среде. Основой решения служит облачная платформа «Рег.ру», оптимизированная для высоких нагрузок, а также программно-аппаратный комплекс DigiLabs, включающий ПО «Алькир», которое проводит онлайн-диагностику и улучшает производительность кластера «1С».