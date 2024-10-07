МТС разработала ГОСТ для интернета вещей

МТС сообщает, что на площадке Технического комитета Росстандарта 194 «Кибер-физические системы» (ТК 194) разработала национальный стандарт технологии сотовой связи интернета вещей NB-loT. Стандартизация NB IoT и подходы по интеграции NB-IoT в 5G и 5G NTN, отраженные в стандарте, позволят расширить горизонт применения технологии и в будущем обеспечить бесшовный переход между NTN-сетью (работающей над поверхностью Земли) и наземной сетью интернета вещей. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Эксперты МТС создали экспериментально и научно подтвержденный стандарт, в котором отражен опыт внедрения технологии NB IoT в 82 регионах в России на базе 57 тыс. базовых станций, международные практики, экспертные знания и результаты исследований, проведенных научными сотрудниками МГТУ им. Баумана. Стандарт одобрен экспертами Технического комитета Росстандарта 194 «Кибер-физические системы».

ГОСТ «Информационные технологии. Интернет вещей. Протокол беспроводной передачи данных NB-IoT. Основные параметры» устанавливает требования для оборудования и устройств беспроводной передачи данных NB-IoT. Стандарт определяет параметры полного стека протокола передачи данных NB-IoT, режимы энергосбережения NB-IoT, а также архитектуру сети передачи пакетов NIDD (оптимизирующую передачу данных) без прямого доступа устройств в интернет, обеспечивающую обслуживание большего количества устройств, их лучшую энергоэффективность и безопасность.

Новый стандарт обновляет ранее утвержденный ГОСТ Р 59026-2020, в котором были введены базовые параметры технологии NB IoT. Для производителей устройств большое значение имеют утвержденные в стандарте критерии выбора технологии NB-IoT в различных отраслях экономики, разработанный минимальный набор рекомендуемых функций для абонентских устройств NB-IoT, характеристики и модели передачи сообщений в сети NB-IoT для сельского и городского хозяйства, промышленности, здравоохранения, энергетической и транспортной инфраструктуры, включая оценку корректности использования устройства NB-IoT в выбранном сценарии применения.

Ранее стандарт NB-IoT включал в себя только сетевую часть – распределение частотных диапазонов для построения сетей интернета вещей – и имел ряд технических пробелов. В новом стандарте специалистами МТС и экспертами Технического комитета 194 «Кибер-физические системы» предусмотрены детальные рекомендации как для разработчиков устройств, так и операторов связи для интеграции решений в существующую сетевую инфраструктуру NB-IoT. Российские производители теперь смогут создавать свои решения интернета вещей на базе NB-IoT NiDD.

«Новый стандарт будет способствовать развитию технологий умных устройств и формированию экономики данных в нашей стране. ГОСТ позволит создавать современные отечественные решения для сельского и городского хозяйства, промышленности, здравоохранения, энергетики и транспортной инфраструктуры. Интеграция технологий NB-IoT с 5G и спутниковыми сетями (NTN), которая будет разрабатываться в рамках Стратегии развития связи до 2030 года, предоставит новые возможности для управления умными устройствами в ключевых отраслях экономики для удаленной и труднодоступной территории», – отметил вице-президент по развитию корпоративного и нового бизнеса МТС Олег Алдошин.

«Рынок киберфизических систем продолжает подтверждать свою значимость для развития страны. Рост затрат на внедрение решений на базе технологий интернета вещей и межмашинного взаимодействия показал рост в 15% по сравнению с предыдущим годом, составив почти 158 млрд рублей. Среди наиболее важных драйверов рынка – инициативы по стандартизации в сфере высоких технологий. Участие государства в развитии стандартизации технологии интернета вещей будет способствовать как росту экономики и увеличению ВВП страны, так и увеличению доли технологической составляющей в нем. Отмечу, что в 2023 г. в России продолжился рост количества подключенных IoT-устройств, превысив значение в 20% по сравнению с предыдущим годом, по итогам года количество подключенных IoT-устройств составило 86 млн единиц», – сказал заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Василий Шпак.

«Инструменты стандартизации позволяют обеспечить масштабирование технологий и значительно повышают экономическую эффективность их внедрения. Стандартизация наиболее популярных протоколов межмашинного взаимодействия напрямую обеспечивает бесшовность взаимодействия различных систем и их совместимость, значительно упрощают работу разработчиков и производителей. Мы рады объявить о завершении совместной работы с лидерами рынка – и теперь можем с гордостью заявить, что ключевой операторский протокол Интернета вещей стал национальным стандартом безо всяких оговорок – и будет широко применяться во всех сферах жизни: от коммунального хозяйства до промышленности», – отметил заместитель директора АНО Платформа НТИ», председатель ТК 194 «Кибер-физические системы» Никита Уткин.

Экосистема МТС с 2019 г. развивает технологию NB-IoT в России: развернула коммерческую сеть NB-IoT, разработала ряд устройств для протокола, а также создала лабораторию по тестированию NB-IoT / LTE / 5G / NTN устройств для их качественного и эффективного применения.