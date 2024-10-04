Техническая команда «Сравни» запустила собственную бесплатную платформу для лайвкодинга

Sravni Tech — инженерное сообщество финансового маркетплейса «Сравни» — заявило о запуске Code Interview — собственной платформы для лайвкодинга на технических собеседованиях. Об этом CNews сообщили представители «Сравни».

На техническом интервью всегда важно не просто выявить формальный опыт специалиста и теоретические знания кандидата, но и оценить его прикладные качества. Для этой задачи в Sravni Tech создали собственное решение Code Interview, которое уже доступно в opensource. Платформа позволяет писать, редактировать и запускать код в интерфейсе, едином для всех участников собеседования. Это упрощает и ускоряет процесс проведения интервью. Можно в реальном времени оценивать практические навыки кандидата, фиксировать результаты и возвращаться к ним в дальнейшем.

Для проведения интервью нужно добавить кандидата в систему, создать встречу и коммуницировать с ним в рамках одного редактора, при этом в соседней консоли можно сразу проверять выполнение кода. В лайвкодинге могут одновременно участвовать несколько человек. В финале остается лишь оценить кандидата по ряду критериев и дать свой комментарий.

«Code Interview — бесплатный продукт для проведения технических интервью на нашем рынке. Платформа поддерживает четыре языка программирования: JavaScript, TypeScript, Go и C#. Благодаря Code Interview можно ускорить и упростить процесс проведения собеседований», — сказал Дмитрий Парфенов, технический директор «Сравни».

Code Interview содержит все самое необходимое для лайвкодинга и помогает решать конкретную прикладную задачу, не отвлекаясь на дополнительные опции. Также в Code Interview предусмотрена встроенная авторизация для администраторов через GitHub; при необходимости её можно заменить на собственную.

Чтобы начать использовать Code Interview, необходимо запустить три сервиса: Sandbox, Service и Frontend. Репозитории платформы и инструкция по их запуску доступны на GitHub Sravni Tech.