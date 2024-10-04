«DатаРу Облако» разместит свою серверную инфраструктуру на площадке IXcellerate

Российский вендор технологических решений и сервисов «DaтaРу» выбрал дата-центр IXcellerate в качестве одной из площадок для размещения своей платформы «DатаРу Облако». Компания арендовала в ЦОД MOS5 (Южный кампус) семь стоек с максимальной нагрузкой 8кВт и зарезервировала место под дальнейшее развитие. Об этом CNews сообщили представители «DaтaРу».

Решение о переезде на внешнюю площадку было принято в связи с расширением бизнеса «DaтaРу». Изначально компания занималась разработкой и поддержкой СХД, серверных и сетевых решений для высоконагруженных СУБД и бизнес-критичных приложений. Но в 2024 г. вендор запустил несколько новых направлений, в том числе облачных услуг: в портфель «DатаРу Облако» входят IaaS, HaaS, PaaS и SaaS продукты, которые разработаны с учетом самых высоких стандартов производительности, гибкости и безопасности.

Новая стратегия потребовала новых подходов к хранению оборудования и минимизации рисков его эксплуатации. В 2024 году команда «DатаРу Облако» приступила к поиску коммерческого дата-центра для размещения своей инфраструктуры. Выбор потенциального партнера происходил с учетом строгих требований. В связи с активным ростом компании было крайне важно иметь площадку с возможностью масштабирования и повышения нагрузок на стойку.

«DaтaРу Облако» искала ЦОД с подтвержденными планами строительства, увеличения энергомощности и количества стойко-мест на годы вперед. Также принципиальными условиями были нейтральность ЦОДа для нивелирования риска конкуренции по облачному бизнесу, прозрачный принцип ценообразования и прогнозируемый масштаб затрат, а также высокий уровень связности – не менее двух разнесенных вводов оптоволоконных трасс в здание ЦОД и наличие на площадке большого выбора операторов связи.

Оборудование «DaтaРу Облако» размещено в третьей инновационной очереди MOS5, которая построена с использованием технологии охлаждения LSV (холодные стены). Эта решение не требует классического фальшпола и обеспечивает возможность работы в режиме низкоскоростного охлаждения, что значительно сокращает расход электроэнергии и увеличивает ресурс работы оборудования. Обслуживание и ремонт компонентов производится через технологические венткамеры без необходимости проведения работ в машинном зале, что гарантирует дополнительную безопасность и сокращение сроков.

В рамках инсталляции для «DатаРу Облака» инженеры IXcellerate смонтировали стойки и PDU, провели нагрузочный тест, подключили оборудование клиента к системам мониторинга и контроля доступа, настроили личный кабинет.

«При выборе партнеров мы обращаем внимание не только на соответствие формальным требованиям, но и на их деловую репутацию, качество клиентского сервиса. Высокие стандарты и оперативность в работе, а также профессиональный подход являются для нас решающими факторами. Команда IXcellerate демонстрирует исключительную техническую экспертизу и безупречное выполнение обязательств. Дата-центр компании полностью соответствует нашим требованиям, а прозрачность условий сотрудничества и высокий уровень взаимодействия делают это партнерство особенно ценным», - сказал Дмитрий Юсупов, коммерческий директор «DaтaРу Облако».

«Правильный дата-центр – это не только стойки, мониторы и провода. Это люди, которые заботятся о клиентском бизнесе так же, как о своем. На протяжении многих лет мы строим человекоцентричный сервис и очень рады, когда наши старания находят отклик в лице новых клиентов, которые разделяют наши принципы. В условиях цифровизации, растущих объемов данных и сервисов, изменчивости рынка и геополитической ситуации без клиенториентированности и открытого честного подхода невозможно построить долгосрочно успешный бизнес», - отметила Анастасия Нойманн, коммерческий директор IXcellerate.