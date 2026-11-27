Президент России Владимир Путин заявил, что на смартфонах необходимо предусмотреть окно выбора ИИ-моделей. Пользователь сможет самостоятельно выбирать, какой ИИ, в том числе отечественный, использовать, а не быть ограниченным одной предустановленной ОС.

Продумать возможность выбора

Президент России Владимир Путин заявил 26 ноября 2026 г. о необходимости предусмотреть на смартфонах окно выбора моделей с технологией искусственного интеллекта (ИИ), его заявление приводит РИА «Новости».

«Для всех мобильных операционных систем (ОС) нужно предусмотреть окно выбора, то есть у гражданина в России будет не единственная предусмотренная система, а он сможет выбирать, какой, в том числе отечественной, ИИ-моделью хочет воспользоваться», - подчеркнул глава государства.

Президент России Президент России Владимир Путин

Путин добавил, что встраивание ИИ в операционные и производственные процессы неизбежно. По словам президента, все больше граждан, в том числе среди сотрудников органов власти, используют нейронные сети для рабочих задач и «не хотят работать по старинке».

«Подобное теневое применение, в том числе зарубежных ИИ-моделей, несет риски для персональных данных людей, коммерческой тайны или интеллектуальной собственности бизнеса», - подчеркнул Владимир Путин.

Предустановка российского софта

Закон о предустановке российского программного обеспечения (ПО) - федеральный закон №425-ФЗ, принятый Госдумой 21 ноября 2019 г., «О внесении изменения в статью 4 Закона России «О защите прав потребителей» с целью обеспечения потребителям возможности использования предварительно установленных российских программ для электронных вычислительных машин при продаже отдельных видов технически сложных товаров». В СМИ законопроект получил название «Закон против Apple» в связи с тем, что компания не позволяет устанавливать дополнительные программы на свои устройства дистрибьюторам, писал CNews.

Летом 2026 г. Правительство России утвердило перечень ПО, обязательного для предустановки на устройства из России и других стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) начиная с 2027 г. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, базовый список приложений для смартфонов и планшетов во многом сохраняет структуру, утвержденную на 2026 г., однако претерпел изменения в сегменте голосовых помощников. В частности, из перечня исключен помощник «Маруся», но включен «Алиса AI». В свою очередь, вошли в него: «Яндекс Браузер» и «Яндекс с Алисой»; сервисы навигации «Яндекс Карты», 2ГИС; «ВКонтакте», «Одноклассники», «VK Видео», «Дзен»; «Госуслуги»; Mir Pay; облачные и офисные решения - «Яндекс Диск», «МойОфис»; «Почта Mail.ru»; антивирус «Лаборатории Касперского»; магазин приложений RuStore (разработан VK при поддержке Минцифры); сервис электронных и аудиокниг «Литрес», мессенджер «Макс».

Для персональных компьютеров (ПК) перечень включает «Яндекс Браузер», «МойОфис» и антивирус от «Лаборатории Касперского».

Правовые нормы для ИИ-агентов

Нужно разработать правовые нормы для ИИ-агентов, поскольку они становятся участниками делового рынка, заявил Путин. По его словам, ИИ-модели уже заключают договоры и совершают платежи, то есть создают «агентную экономику».

«Уже в ноябре 2026 г. ИИ-агенты начинают взаимодействовать между собой. Они фактически становятся участниками общественных и деловых отношений, то есть формируют агентную экономику», - отметил Владимир Путин.

Глава государства добавил, что для ИИ-агентов нужно установить пределы полномочий и прописать те действия, которые они не смогут выполнить без участия человека.

Отечественные ценности

В России ИИ-модели нужно обучать на отечественных ценностях, заявил Президент России. В противном случае ИИ будет «подсказывать» чужие ценности миллионам людей и формировать у них чужой ценностный код.

«У современных ИИ-технологий нет границ. И чтобы нам сохранить свою идентичность и, более того, не просто сохранить свою идентичность, но и доказывать преимущество наших ценностных ориентиров, безусловно, нужно быть в тренде», - отметил Владимир Путин.

ИИ-технологии против интересов России

Нельзя допустить, чтобы ИИ-технологии использовались против интересов России, заявил Владимир Путин. По его словам, Россия не должна попасть в ситуацию, когда извне «нажимают кнопку, и все перестает работать».

«Либо, что не менее опасно, начинают использовать программное обеспечение (ПО) скрытно и в своих интересах. Но все это вы понимаете, с чем связано. В определенный момент времени наши партнеры просто уехали - и все, предприятия оставили в непростой ситуации», - отметил Путин.

Максимальная оцифровка

Путин обратился к органам власти всех уровней, учреждениям науки, искусства и культуры с призывом наращивать оцифровку данных для обучения отечественных ИИ-моделей.

Российский лидер отметил, что этот вопрос касается не только технологической самостоятельности страны, но и суверенитета «нашего мышления».