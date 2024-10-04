«1С:Аналитика» и «1С:Университет Проф» помогают Дальневосточному университету путей сообщения контролировать приемную компанию в 4 филиалах и 13 институтах

Компания «Экспонента» завершила первый этап внедрения BI-системы «1С:Аналитика» в ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный университет путей сообщения». Система интегрирована со специализированным решением на платформе «1С» для управления приемной кампанией. Ускорен сбор и анализ данных приемной кампании 13 институтов и 4 филиалов вуза. 18 показателей приемной кампании отслеживаются в режиме реального времени. Это помогает контролировать проведение конкурса, набор студентов и заполняемость бюджетных мест с учетом приоритетов и целей учреждения.

ФГБОУ ВО «ДВГУПС» – крупнейший региональный вуз, который с 1939 г. обеспечивает квалифицированными кадрами транспортную отрасль региона. Университет активно участвует в федеральной программе «Приоритет 2030» и реализует более 75 направлений подготовки по уровням бакалавриат, специалитет, СПО и профессионалитет. В структуре учреждения 13 институтов и 4 филиала. В вузе работают 1376 сотрудников, общая численность студентов составляет порядка 18 тыс. человек.

Ежегодно в период проведения приемной кампании университет принимает более 20 тыс. заявлений. Заявления принимаются очно при посещении студентами приемной комиссии, а также онлайн – через личный кабинет абитуриента и через суперсервис «Поступление в вуз онлайн». Очень важно в это время отслеживать количество поданных заявлений по направлениям подготовки и формам обучения, контролировать проведение конкурса с учетом приоритетов, учитывать количество поданных оригиналов документов, анализировать средний балл ЕГЭ по абитуриентам.

Для повышения скорости и эффективности решения этих задач руководство вуза решило внедрить BI-систему, которая позволила бы оперативно консолидировать, визуализировать и анализировать данные приемной кампании в режиме реального времени.

Поскольку управление и учет в учреждении организованы с помощью «1С:Университет Проф» – для реализации проекта была выбрана BI-система «1С:Аналитика» в комплексе с «Экспонента.Мониторинг приемной кампании. Расширение для 1С:Университет Проф», которое содержит готовый набор отчетов для визуализации в «1С:Аналитике». Партнером по внедрению стала компания «Экспонента», являющаяся 1С-центром компетенций по образованию и имеющая опыт реализации подобных проектов.

В ходе проекта «1С:Аналитика» была развернута на 20 рабочих местах. Выполнена интеграция с системой-источником данных «1С:Университет». Созданы и настроены двадцать дашбордов для институтов и филиалов. Выделены отдельные показатели по профессионалитету. Проведено обучение пользователей работе с системой.

По итогам проекта организован оперативный сбор и анализ данных о приемной компании университета. Перейти к аналитическим отчетам «1С:Аналитики» можно прямо из системы «1С:Университет» за один клик, не переключаясь в другие приложения и учетные записи. Параметры каждого отчета можно менять в реальном времени: можно перестраивать их, добавлять расшифровки, формировать дополнительные отчеты на основе элементов уже созданного. При этом каждый показатель в отчете можно быстро раскрыть до первичного документа в «1С:Университет».

В системе настроен мониторинг 18 показателей, что обеспечило надежный контроль за ходом приемной кампании во всех подразделениях университета на всех уровнях. С «1С:Аналитикой» ежедневно работают около 20 пользователей, это – ректор, проректоры, директора институтов и сотрудники приемной комиссии. Руководство контролирует показатели приемной кампании в 13 институтах и 4 филиалах в режиме реального времени.

Кроме того, улучшена работа по учету оригиналов документов. Это помогает оперативно отслеживать данные по приоритетам и заполняемость бюджетных мест.

Начальник управления по информационным технологиям ФГБОУ ВО «ДВГУПС» Артем Доренский отметил: «Для нас важно, чтобы в вузе была информационная аналитическая система, используя которую, мы могли бы быстро и в наглядном виде получать информацию о ключевых показателях деятельности. «1С:Аналитика» – это отличный инструмент, который позволяет создать такую систему. С его помощью мы уже обеспечили оперативный сбор и анализ данных приемной кампании. В дальнейшем планируем на базе «1С:Аналитики» автоматизировать мониторинг показателей программы «Приоритет 2030», контроль показателей финансово-хозяйственной деятельности как отдельных институтов и так университета в целом».