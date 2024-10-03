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«Интехком» оценил эффективность кранов на дистанционном управлении

«Интехком» оценил эффективность кранов на дистанционном управлении. В 2022 г. на площадке НЛМК в Липецке «Интехком» провел опытно-промышленные испытания системы дистанционного управления (СДУ) краном, в 2023 г. три крана с СДУ приступили к штатной работе, до конца 2024 г. их количество еще увеличится на девять единиц — пять в конвертерном цеху и четыре в цехе изготовления брикетов. Также один VR-тренажер для обучения операторов кранов сейчас используется в Заполярном транспортном филиале «Норникеля» и еще три в Таймырском колледже. Об этом CNews сообщили представители «Интехком».

Главные цифры

До 25% сокращение времени простоя крана (по результатам опроса среди 60 крановщиков в российских портах).

Ежегодная экономия до 3 млн рублей на ФОТ на один кран за счет сокращения затрат на вредные условия труда и вывод оператора в комфортное и безопасное рабочее место.

Плюс 20% к эффективности операторов благодаря контролю оборудования и совершенствования тайм-менеджмента оператора с помощью веб-приложения для мониторинга.

Плюс 150% ускоренное обучение и быстрая адаптация к дистанционному управлению при использовании универсального кранового VR-тренажера, обеспечивающего физически точное моделирование любых штатных и внештатных ситуаций в работе крановщика.

Игорь Овян, гендиректор «Интехкома»: «Наша система эффективнее, во-первых, за счет использования технологий виртуальной реальности — просто мониторы не могут обеспечить такое качество и размер изображения. Во-вторых, краном можно управлять из отдельного помещения, в то время как, например, у радиосигнала небольшая дальность действия и его невозможно применять при работе в тяжелых условиях. Я уже не говорю про дополнительные системы безопасности, встроенные в СДУ: отслеживание людей в опасных зонах, мониторинг состояние техники, сбор статистики, в том числе фиксация работы оператора и другие разработки нашего технологического партнера — компании «Вирсайн Инновации». Вместе мы не просто переводим краны на удаленку, мы даем операторам новые инструменты. Поэтому, естественно, повышается общая эффективность процессов. Также по статистике до 80% вахтовых операторов кранов не возвращаются к работе, одна из целей внедрения СДУ — переломить ситуацию, обеспечив крановщиков комфортными, практически офисными условиями труда».

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