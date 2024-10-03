Axenix поможет российским предприятиям повысить производительность на 20-25%

Консалтинговая технологическая компания Axenix начала предлагать разработку стратегии «умной операционной модели», направленную на достижение бизнес-гибкости. Она поможет производственным предприятиям и организациям консервативных отраслей реагировать на меняющиеся запросы клиентов и условия рынка благодаря использованию практик, применяемых технологическими компаниями. Об этом CNews сообщили представители Axenix.

Бизнес-гибкость — это способность организации быстро адаптироваться к изменениям благодаря применению современных инструментов, таких как Agile и продуктовый подход. У менеджмента организаций с консервативным управлением подобные методы часто ассоциируется с хаосом. Однако их разумное применение может принести бизнесу ценность, выраженную в цифрах: до 25% больше производительности (до 50% в производительности отдельных функций), до 30% выше лояльность клиентов и ROI, до 20% ниже время вывода продукта на рынок (в зависимости от специфики бизнеса).

В классификации Axenix все компании по уровню бизнес-гибкости можно разделить на четыре типа: от консервативного с формализованными процессами, строгой иерархией и фокусом на стабильность (низкий уровень гибкости) до инновационного, когда современные подходы к управлению в сочетании с использованием передовых технологий позволяют компании оперативно реагировать на внешние и внутренние вызовы, повышать уровень удовлетворенности клиентов и увеличивать производительность.

Разработка стратегии бизнес-гибкости включает аудит и анализ текущего состояния компании, выявление ограничений и проблемных зон, определение возможных драйверов бизнес-гибкости и целевых метрик, которые хотела бы достичь компания. Далее следует формирование дорожной карты инициатив, оценка бюджета и описание ожидаемых эффектов от реализации. В качестве первого этапа по внедрению подхода бизнес-гибкости компании обычно проводят экспресс-исследование своей организации на основе изучения отчетов и интервью с ключевыми руководителями, ряд воркшопов и формирование итогового заключения — отчета.

Таким образом, Axenix поможет заказчикам сформулировать направления трансформации и необходимые инструменты, например, практики клиентоориентированности, принципы сквозного целеполагания, культуру непрерывных улучшений и поддержки экспериментов, фреймворки, поддерживающие быстрые изменения.

«Цифровизация сейчас может кратно увеличить доход почти любого бизнеса. При этом недостаточно просто внедрить десяток цифровых технологий. Для достижения реальных эффектов нужно, в том числе, изменить структуру компании, сформировать подходы к управлению, процессы и корпоративную культуру, обеспечить синергию между бизнесом и ИТ. Мы упаковали весь наш опыт по трансформации операционной модели, повышению эффективности процессов, развитию продуктовой модели и работе с культурой и талантами в единую комплексную услугу “повышение бизнес-гибкости”», — сказал Вадим Самойлов, менеджер практики «Технологическая стратегия» компании Axenix.