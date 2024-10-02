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PEX Network: 57% компаний внедряют ИИ в BPM-системы

Согласно данным нового отчета PEX Network, искусственный интеллект (ИИ) становится ключевым фактором в развитии систем управления бизнес-процессами (BPM). Исследование, локализацией которого для российского рынка занимается компания , показывает, что 57% компаний в мире уже используют или планируют внедрить ИИ-решения в свои BPM-платформы. Об этом CNews сообщили представители Comindware.

Эти данные коррелируют с более широкими исследованиями рынка. Так, согласно отчету McKinsey, в 2024 г. уже 72% компаний внедрили ИИ хотя бы в одну бизнес-функцию, что свидетельствует о масштабном использовании искусственного интеллекта для повышения операционной эффективности.

Отчет PEX Network демонстрирует, что интеграция ИИ в BPM позволяет компаниям автоматизировать рутинные процессы, улучшить принятие решений на основе анализа данных и быстрее адаптироваться к изменениям рынка. Согласно исследованию, компании, использующие ИИ-технологии, на 35% эффективнее справляются с операционными задачами по сравнению с теми, кто применяет традиционные методы управления.

Эти выводы подтверждаются исследованием IBM, которое показывает, что 42% крупных предприятий уже используют ИИ, при этом многие компании ускоряют свои инвестиции в эту сферу, особенно в области автоматизации процессов.

Виталий Шпак, генеральный директор Comindware, комментируя предварительные результаты исследования: «Данные PEX Network, а также исследования McKinsey и IBM подтверждают растущую роль ИИ в оптимизации бизнес-процессов. Мы наблюдаем, как этот глобальный тренд начинает влиять и на российский рынок. Однако важно помнить, что внедрение таких технологий требует взвешенного подхода».

Эксперты Comindware подчеркивают, что для эффективного использования ИИ в BPM необходимо учитывать качество данных, совместимость с существующими системами, соответствие регуляторным требованиям и готовность персонала к работе с новыми технологиями.

«Мы видим большой потенциал в использовании ИИ для оптимизации BPM. Учитывая прогнозы роста мирового рынка ИИ до $2575 млрд к 2032 г., важно подходить к этому процессу последовательно, учитывая специфику каждой компании», — отметил Виталий Шпак.

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