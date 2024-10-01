Комплекс апарт-отелей Valo внедрил Mango Office и создал единое пространство для коммуникаций с клиентами

Mango Office интегрировал «Виртуальную АТС», «Контакт-центр», «Голосовой робот» и «Речевую аналитику» в работу отдела продаж Valo. Продукты провайдера помогут менеджерам по продажам комплекса апарт-отелей общаться с клиентами в режиме «единого окна». Об этом CNews сообщили представители Mango Office.

Сотрудники смогут вести коммуникации по трем ключевым направлениям: продажа апартаментов, сдача апартаментов в долгосрочную аренду, сдача номеров в посуточную аренду.

В 2018 г. комплекс апарт-отелей Valo использовал провайдера, который предоставлял голосовой трафик без оцифровки и онлайн-инструментов для бизнеса.

Руководители поняли, что им нужно выбрать более оснащенного провайдера IP-телефонии.

Топ-менеджеры Valo изучали предложения «большой четверки» телеком-операторов и нескольких других игроков рынка облачной телефонии. Команда комплекса апарт-отелей выбрала продукты от Mango Office.

Ключевыми критериями выбора были: простота интеграции с CRM «Битрикс24» — это главная платформа сотрудников для работы с клиентской базой; успешный опыт внедрения Mango Office директора по маркетингу Евгения Тихоненко на предыдущем месте работы.

Сегодня в штате отдела продаж – 15+ сотрудников. За первое полугодие 2024 г. они приняли более 14 тыс. звонков.

Единое пространство для коммуникаций Valo – это связка Mango Office с CRM-системой комплекса апарт-отелей. ВАТС от Mango Office принимает звонки с рекламных площадок и телефонных номеров, указанных на сайте компании. Потом направляет их на свободных операторов.

Звонки по разным вопросам поступают в разные отделы. Например — покупка апартаментов или их долгосрочная аренда. Внедрение позволило комплексу апарт-отелей Valo выстроить единую систему коммуникаций и консолидировать данные.

Менеджеры отдела продаж получили бесшовный сервис для работы в «едином окне». Это позволяет удерживать и контролировать высокий уровень конверсии.

Евгений Тихоненко, директор по маркетингу группы Valo: «Конверсия растет, но в какой степени это влияние софта, и в какой заслуга менеджмента — понять сложно. Однозначно можно сказать одно: Mango Office— это комфорт. У нас были проблемы с телефонией. Теперь их нет. Удобно всем: и менеджерам по продажам, и маркетологам, и клиентам».

По результатам внедрения топ-менеджеры Valo увеличили скорость обработки заявок менеджерами по продажам на 30%. Менеджеры перешли со стационарных телефонов на мобильные. Они могут общаться с клиентами из любого места на территории комплекса апарт-отелей.

Сотрудники получают в течение дня несколько «периодов тишины» — без входящих звонков. И тратят это время на работу с документами или показы квартир. Запись и расшифровка переговоров с потенциальными клиентами помогает сотрудникам прорабатывать стратегии продаж.