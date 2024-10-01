Isource и «Лаборатория Касперского» будут сотрудничать в области информационной безопасности АСУ ТП

Isource и «Лаборатория Касперского» совместно будут работать над адаптацией и внедрением ИТ решений по обеспечению безопасности автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП). Соответствующее соглашение о сотрудничестве было подписано Ольгой Юдиной - генеральным директором АО «Цифровые Закупочные Сервисы» (поставщик решений Isource), и Мариной Усовой - директором управления корпоративных продаж АО «Лаборатория Касперского». Об этом CNews сообщили представители Isource.

В рамках соглашения стороны планируют развивать отечественные решения для обеспечения кибербезопасности в промышленности, создавать совместные программно-аппаратные комплексы для поставок на крупные предприятия, тестировать совместимость программного обеспечения, а также средства защиты с привлечением облачной экспертизы и совместно развивать образовательные проекты.

Isource предлагает не только комплекс решений для цифровизации промышленности, но и помогает промышленным предприятиям внедрять и модернизировать АСУ ТП - обеспечивать совместимость отечественного ПО с существующим оборудованием и сокращать затраты на переоснащение систем автоматизации на промышленных объектах.

«Вопрос безопасности объектов критической инфраструктуры становится одним из самых актуальных для бизнеса. Сотрудничество АО «Цифровые Закупочные Сервисы» и «Лаборатории Касперского» позволит за счет синергии разработок АСУ ТП Isource и экосистемы «Лаборатории Касперского» создать безопасное и надежное решение для российской промышленности» — отметила Ольга Юдина, генеральный директор АО «Цифровые Закупочные Сервисы» (поставщик решений Isource).

«Из-за изменения геополитической обстановки и ухода западных вендоров перед промышленными предприятиями встала сложная задача — внедрять и развивать отечественное ПО для управления технологическими процессами. Заменить всё зарубежное оборудование достаточно проблематично, поэтому важно обеспечить взаимодействие ПО с оборудованием по закрытым протоколам. Уверен, наше сотрудничество с Isource, и в частности, с АО „Цифровые Закупочные Сервисы“ поможет усилить кибербезопасность объектов критической инфраструктуры, обеспечить стабильность и устойчивость их процессов», — сказала Марина Усова, директор по корпоративным продажам «Лаборатории Касперского» в России.