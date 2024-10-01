CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Новости поставщиков Стратегия безопасности Цифровизация
|

Isource и «Лаборатория Касперского» будут сотрудничать в области информационной безопасности АСУ ТП

Isource и «Лаборатория Касперского» совместно будут работать над адаптацией и внедрением ИТ решений по обеспечению безопасности автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП). Соответствующее соглашение о сотрудничестве было подписано Ольгой Юдиной - генеральным директором АО «Цифровые Закупочные Сервисы» (поставщик решений Isource), и Мариной Усовой - директором управления корпоративных продаж АО «Лаборатория Касперского». Об этом CNews сообщили представители Isource.

В рамках соглашения стороны планируют развивать отечественные решения для обеспечения кибербезопасности в промышленности, создавать совместные программно-аппаратные комплексы для поставок на крупные предприятия, тестировать совместимость программного обеспечения, а также средства защиты с привлечением облачной экспертизы и совместно развивать образовательные проекты.

Isource предлагает не только комплекс решений для цифровизации промышленности, но и помогает промышленным предприятиям внедрять и модернизировать АСУ ТП - обеспечивать совместимость отечественного ПО с существующим оборудованием и сокращать затраты на переоснащение систем автоматизации на промышленных объектах.

«Вопрос безопасности объектов критической инфраструктуры становится одним из самых актуальных для бизнеса. Сотрудничество АО «Цифровые Закупочные Сервисы» и «Лаборатории Касперского» позволит за счет синергии разработок АСУ ТП Isource и экосистемы «Лаборатории Касперского» создать безопасное и надежное решение для российской промышленности» — отметила Ольга Юдина, генеральный директор АО «Цифровые Закупочные Сервисы» (поставщик решений Isource).

«Из-за изменения геополитической обстановки и ухода западных вендоров перед промышленными предприятиями встала сложная задача — внедрять и развивать отечественное ПО для управления технологическими процессами. Заменить всё зарубежное оборудование достаточно проблематично, поэтому важно обеспечить взаимодействие ПО с оборудованием по закрытым протоколам. Уверен, наше сотрудничество с Isource, и в частности, с АО „Цифровые Закупочные Сервисы“ поможет усилить кибербезопасность объектов критической инфраструктуры, обеспечить стабильность и устойчивость их процессов», — сказала Марина Усова, директор по корпоративным продажам «Лаборатории Касперского» в России.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Михаил Кечинов, REES46: Персонализация изменила правила игры для всех сфер бизнеса

Власти потратят полмиллиарда на цифровую платформу мониторинга деятельности чиновников

Роботы, экзоскелеты и рост зарплат: Как выглядит «стройка будущего»

Соцсети: В основанной выходцем из России ABBYY «кадровый геноцид». Увольняют россиян, граждан других стран не трогают

Как правильно внедрять RPA в компании

На импортозамещение оборудования для производства электроники в России выделили больше 240 млрд рублей

Конференции

Импортозамещение цифровых решений 2024

Low-code и No-code 2024

Облачные и платформенные сервисы: IaaS, DBaaS, DRaaS, Kubernetes, SecaaS
Показать еще

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор флагманских моделей бытовых кондиционеров Daichi, Midea и Kentatsu

10 причин, почему складные смартфоны c форм-фактором Fold бесполезны

6 российских сервисов-планировщиков на замену Notion: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новый чип, управляющий терагерцовыми лучами — основа для сверхбыстрого и надежного интернета будущего

Почему коллаген в скелетах динозавров не распадался на протяжении миллионов лет, несмотря на ожидания ученых

Новое исследование намекает, что у Вселенной была тайная жизнь до Большого взрыва
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: