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Аналитика МТС: Xiaomi лидирует на российском рынке смартфонов

ПАО «МТС», цифровая экосистема, проанализировала продажи на российском рынке смартфонов по итогам первых девяти месяцев 2024 г. С января по сентябрь продажи смартфонов в России увеличились на 13% до 522 млрд руб. и составили 21,7 млн устройств. Самым популярным брендом смартфонов третий год подряд стал Xiaomi. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Cамый большой рост продаж в штуках (+97%) продемонстрировал сегмент смартфонов 80-100 тыс. руб. Одним из важных драйверов продаж стало наличие у ряда моделей искусственного интеллекта. Доля сегмента составляет 2% от всех продаж на рынке. За отчетный период, продажи росли во всех ценовых категориях, кроме сегментов 50-60 тыс. руб. и смартфонов стоимостью до 10 тыс. руб. – продажи более доступных смартфонов сократились на 17%.

Лидером продаж остается бренд Xiaomi с долей рынка 24% в штуках. В деньгах лидирует Apple, который занимает 33%.

Топ-5 брендов смартфонов по продажам в штуках январь-сентябрь 2023 г.: Xiaomi – 24%; Tecno – 13%; Realme и Samsung – по 12%; Infinix – 9%; Apple – 8%.

Топ-5 брендов смартфонов по продажам в штуках январь-сентябрь 2024 г.: Xiaomi – 24%; Tecno – 15%; Realme и Samsung – по 11%; Infinix – 10%; Apple– 9%.

Топ-5 брендов смартфонов по продажам в деньгах январь-сентябрь 2023 г.: Apple – 33%; Samsung – 17%; Xiaomi – 16%; Tecno – 7%; Realme– 6%.

Топ-5 брендов смартфонов по продажам в деньгах январь-сентябрь 2024 г.: Apple – 33%; Samsung – 17%; Xiaomi – 16%; Tecno – 8%; Realme – 5%.

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