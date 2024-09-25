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Российский ITSM-продукт Tikitrik стал доступен в облаке

«Рикитлаб», отечественный разработчик ПО для управления ИТ-услугами, выпустил новую версию ITSM-продукта Tikitrik. Помимо большого обновления функционала, заказчикам стала доступна SaaS-версия решения.

Tikitrik —⁠ российское ITSM-решение для управления запросами, инцидентами и изменениями в службах поддержки и сопровождения ИТ. Продукт разработан с учетом специфики и требований ИТ-департаментов и является отличной альтернативой таким зарубежным ITSM-решениям, как ServiceNow, HPSM, BMC, Jira, Ivanti и др.

В новой версии решения Tikitrik акцент сделан на удобстве, простоте и гибкости использования. В меню появились рекомендуемые услуги на основании контекстной аналитики. Пользователи получили возможность уточнять приоритет обращений и тикетов. Добавлены автоматические переводы тикетов из приостановленных статусов в работу или в решенные статусы. Значительно расширен список доступных отчетов.

Важное обновление —⁠ вся функциональность Tikitrik стала доступна в облаке. SaaS-версия продукта обеспечивает быстрый старт работы, а также снижает стоимость владения за счет экономии на инфраструктуре и персонале. Сопровождение и обслуживание обеспечивается на стороне вендора в формате 24/7.

«При разработке Tikitrik мы учитывали потребности рынка в понятном и гибком продукте российского производства. Благодаря удобству, функциональности, скорости, быстрому развертыванию и демократичной ценовой политике решение подходит не только крупному, но и среднему, и малому бизнесу», —⁠ сказал Артем Хижний, генеральный директор «Рикитлаб».

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