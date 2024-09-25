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«Авито Работа»: каждый пятый россиянин, использующий нейросети, считает их максимально эффективным инструментом для снижения рабочей нагрузки

«Авито Работа» опросила более 7000 работающих россиян, чтобы выяснить, как искусственный интеллект и нейросети изменили их рабочие процессы. Респондентам, знающим об ИИ и нейросетях и использовавшим их в работе, предлагалось оценить по шкале от 1 до 10, насколько эти инструменты помогли снизить их рабочую нагрузку. По результатам опроса оказалось, что каждый пятый (20%) опрошенный, использующий ИИ и нейросети, считает эти технологии максимально эффективным инструментом для снижения нагрузки, оценив их пользу в работе на 10 баллов из 10. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

На 8-10 баллов по 10-балльной шкале пользу нейросетей и ИИ в работе чаще всего оценивали опрошенные с самыми высокими доходами, которые могут позволить себе все, включая покупку квартиры или дачи (76%), и респонденты с доходами выше среднего, которые могут позволить себе все, кроме покупки квартиры или дачи (49%).

Наиболее часто об эффективности использования этих технологий и сокращении рабочей нагрузки сообщали представители сфер маркетинга, рекламы и PR (61%), банков и инвестиций (57%), фитнеса и салонов красоты (57%), юриспруденции (55%), ИT и телекома (49%) и образования и науки (48%).

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Профессиональные сферы, в которых респонденты чаще всего считают ИИ и нейросети полезными для снижения рабочей нагрузки

Среди тех россиян, кто знает о существовании ИИ и нейросетей, больше половины (51%) оценивают свою готовность пройти дополнительное обучение для работы с ИИ на 8-10 баллов из 10. Чаще других возрастных групп на это готовы респонденты в возрасте 25-34 лет (54%) и 35-44 лет (54%). Среди представителей разных сфер деятельности наиболее часто готовы пройти такое обучение работники ИT и телекома (62%), онлайн-торговли (60%), индустрии фитнеса и салонов красоты (60%) и юриспруденции (59%).

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