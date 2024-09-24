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VK Tech разработал единую платформу для работы с данными

VK Tech запускает VK Data Platform — универсальную платформу для комплексной работы с большими объемами данных, нейросетями и искусственным интеллектом. С ее помощью крупный бизнес сможет ускорить обработку, управление, обогащение и анализ данных. Также платформа позволит быстро внедрять алгоритмы искусственного интеллекта и нейросети в бизнес. Платформа ориентирована на банковский сектор, ритейл и электронную коммерцию, транспорт, логистику, телекоммуникации и промышленность. Об этом CNews сообщили представители VK.

VK Data Platform — единое окно управления данными компании, которое включает 16 готовых инструментов. Платформа решает любые задачи: от хранения и обработки до решения аналитических задач и процесса разработки моделей машинного обучения.

Основа VK Data Platform — собственные разработки, такие как Tarantool и S3-совместимое хранилище Cloud Storage. Также в платформу вошли другие технологии, ставшие стандартом для индустрии: PostgreSQL, Trino, Airflow. Ряд инструментов платформы доступен в облаке VK Cloud и опробован на реальных проектах российских компаний. Среди них Cloud Storage (S3-хранилище), Cloud Kafka, Cloud Spark, Cloud Flink и Cloud ML Platform.

Платформа может быть развернута на различных типах инфраструктуры, включая публичные и частные облака, а также собственные серверы компании. В ней предусмотрены типовые архитектуры на основе современных подходов, что позволяет быстро адаптировать ее под задачи любой компании и ускоряет интеграцию решения в корпоративный ИТ-ландшафт. Компоненты VK Data Platform разворачиваются на основе Kubernetes, что позволяет динамически распределять вычислительные мощности, эффективно утилизировать аппаратное обеспечение и обеспечивать высокий уровень отказоустойчивости.

«VK Data Platform — полноценная продуктовая экосистема, которая закрывает потребности компаний на всех этапах работы с данными. Наша платформа — универсальный комплексный инструмент, который позволит крупным российским компаниям быстро повысить зрелость работы с данными и выйти на качественно новый уровень принятия бизнес-решений и управления бизнесом», — сказал управляющий директор VK Tech Павел Гонтарев.

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