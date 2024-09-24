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«Ростелеком» инвестировал в развитие Калмыкии более 400 млн рублей за три года

«Ростелеком» инвестировал в развитие цифровой инфраструктуры Калмыкии более 400 млн руб. за период с 2021 г. Компания в рамках федеральной программы «Цифровой регион» реализует целый ряд проектов, в числе которых подключение к интернету важных социальных объектов, организация работы системы видеонаблюдения в государственных учреждениях, строительство базовых станций мобильной связи в удаленных районах и др. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Бату Хасиков, глава Республики Калмыкии: «Наши приоритеты с “Ростелекомом” с самого начала сотрудничества по цифровизации региона были расставлены в социально значимых отраслях. Мы уже интегрировали умные решения в системы здравоохранения, образования, безопасности и жизнеобеспечения жителей республики. Мы продолжим работу в этом направлении, а также нацелимся на новые сферы. Теперь на очереди туристический кластер. Мы открыты новому и готовы внедрять умные технологии в туристическую отрасль, в частности там, где они будут способствовать повышению комфорта и безопасности наших туристов».

«Ростелеком» и правительство республики проводят интеграцию умных решений во все сферы государственной и социально-экономической жизни региона. В рамках регионального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика» специалисты компании обеспечили доступ к интернету 369 социально значимым объектам. Среди них медицинские, образовательные учреждения, органы местного самоуправления, пожарные части и другие. В 2022-2023 гг. с целью устранения цифрового неравенства специалисты компании ввели в эксплуатацию 11 базовых станций в семи районах республики. В результате около двух тысяч домохозяйств получили возможность пользоваться широким спектром цифровых услуг и сервисов. До конца 2024 г. в планах компании еще шесть базовых станций.

Сергей Мордасов, вице-президент ПАО «Ростелеком» на Юге: «Наша компания выступает стратегическим партнером для государства в реализации проектов “Цифровой экономики”. В этом нам помогает многолетний опыт, развитая инфраструктура, глубокая экспертиза и знания практически во всех отраслях, которые охватывает цифровизация. Калмыкия за последние пять лет прошла большой путь в развитии региональной экономики. И сегодня мы готовы предложить проекты любого масштаба, в фокусе которых — повышение качества жизни населения. Совместно с региональной властью мы будем дальше способствовать развитию региона, причем не только в цифровой сфере, но в рамках политики ответственности бизнеса перед обществом, которую мы развиваем в компании».

Провайдер организовал доступ в сеть Интернет в соответствии со стандартами «Цифровая школа» для 184 общеобразовательных и профессиональных учреждений республики. Защищенное подключение обеспечивает мониторинг каналов передачи данных, защиту каналов от DDоS атак и межсетевое экранирование, криптозащиту данных и другие элементы кибербезопасности. Также «Ростелеком» модернизировал региональную автоматизированную систему централизованного оповещения (РАСЦО) населения Калмыкии. В рамках проекта 45 объектов в Элисте и 13 районах подключены по высокоскоростным оптическим каналам связи к РАСЦО. Кроме того, специалисты компании организовали облачное видеонаблюдение для мониторинга ремонтных и строительных работ на 50 важных социальных объектах республики. Решение объединило видеопотоки с разных объектов по принципу единого окна и обеспечило контроль со стороны правительства республики. Всего сервисом «Видеонаблюдение» «Ростелекома» пользуются более 350 организаций региона.

Ольга Харкибенова, директор Калмыцкого филиала ПАО «Ростелеком»: «На сегодняшний день "Ростелеком" совместно с региональной властью завершил в республике реализацию ряда федеральных программ. Мы намерены и дальше заниматься развитием цифровой среды, и по поручению главы Калмыкии уделим внимание приоритетным направлениям — развитию цифровой инфраструктуры для агропромышленного парка и строительству оптического интернета в туристических кластерах региона».

«Ростелеком» помимо реализации основной миссии по цифровизации региональной экономики уделяет особое внимание развитию общества и с этой целью поддерживает крупные спортивные, образовательные и культурные мероприятия региона, среди которых празднование Дня республики. В 2024 г. впервые для жителей Элисты специалисты компании организовали бесплатные кинопоказы под открытым небом. Получить более подробную информацию о реализуемых «Ростелекомом» национальных проектах можно на официальном сайте компании.

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