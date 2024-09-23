Облачная платформа RCloud by 3data расширяет инфраструктуру: заказчикам доступен облачный кластер в дата-центре Miran в Санкт-Петербурге

Платформа RCloud by 3data продолжает расширять географию облачной инфраструктуры, разместив кластер в дата-центре Miran в Санкт-Петербурге. Решение позволяет облачной платформе размещать ИТ-инфраструктуру заказчиков в стратегически важном регионе страны.

Кластер, расположенный в ЦОДе Miran, обеспечивает заказчикам RCloud by 3data более высокую отказоустойчивость и доступность облачных сервисов в Северо-Западном регионе и за его пределами. Клиентам доступны IaaS и PaaS сервисы, возможность подключения своего оборудования к облаку, единый центр технической поддержки по всем услугам, а также управление сервисами из единого окна управления.

«Для платформы RCloud by 3data важно улучшать качество и доступность облачных сервисов на постоянной основе. Размещение кластера в дата-центре Miran в Санкт-Петербурге открывает для нас новые возможности и позволяет предложить нашим заказчикам надежную облачную инфраструктуру с гибким масштабированием», - сказал Валентин Соколов, ИТ-директор облачной платформы RCloud by 3data.

Оператор ЦОД Miran обладает дата-центрами, спроектированными в соответствии со стандартами надежности Tier 3 и безопасности PCI-DSS. Центры обработки данных подключены к основным узлам связи Санкт-Петербурга и Москвы и оснащены всеми необходимыми системами для обеспечения бесперебойной работы защищенной инфраструктуры.

«Для клиентов Miran важно получать большое количество качественных сервисов используя принцип «одного окна». Заключение партнерского соглашения и размещение кластера платформы RCloud by 3data в наших дата-центрах – это очередной и очень важный шаг в стратегии расширения сервисов, предоставляемых компанией Miran своим клиентам», - сказал Юрий Гущин, руководитель отдела продаж дата-центров Miran.

Облачная платформа RCloud by 3data придерживается стратегии расширения географически распределенной инфраструктуры за счет размещения новых облачных кластеров в разных регионах страны. На сегодняшний день заказчикам доступны локации в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Казахстане и Амстердаме. Также оператор предоставляет готовые решения: защищенная облачная инфраструктура, аттестованная в соответствии с 152-ФЗ, и облако, сертифицированное по стандарту PCI-DSS.