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Ученые обучили ИИ снимать показания счетчиков за 0,1 секунды

Ученые компании Smart Engines обучили искусственный интеллект мгновенно снимать показания счетчиков любого типа и модели. Новое решение избавит пользователей от необходимости вручную фиксировать данные приборов учета воды, газа и электроэнергии и позволит в одно касание производить оплату жилищно-коммунальных услуг в мобильных и веб-приложениях ведущих банков. Об этом CNews сообщили представители Smart Engines.

Система не требовательна к условиям съемки и эффективно функционирует в полном кадре без необходимости приближать камеру. Качество распознавания остается неизменно высоким вне зависимости от уровня освещенности, наличия проективных искажений, степени наклона и поворота панели счетчика. Уникальная технология позволяет одновременно распознавать данные нескольких счетчиков всех типов и моделей, даже если они удалены друг от друга, и в любых местах: под раковиной, в сантехническом шкафу и в подъезде.

Технология на основе искусственного интеллекта умеет распознавать показания счетчиков не только на фотографиях, но и в видеопотоке. Алгоритмы в режиме реального времени анализируют кадры видеопотока и выполняют межкадровую интеграцию результатов распознавания. Точность и скорость работы обеспечиваются за счет применения созданных учеными Smart Engines фирменных 4,6-битных нейронных сетей. Их исполнение не требует мощных графических процессоров и выполняется локально на устройстве пользователя без передачи на сервер.

«Мы успешно применили искусственный интеллект для автоматизации выполнения еще одной бытовой задачи. Программное решение полностью заменяет ручной ввод данных, показания счетчиков воды, газа и электричества распознаются автоматически за рекордные 0,1 секунды. ИИ определит цифры на приборах даже в темноте, под любым углом съемки и быстро заполнит все поля необходимой информацией. Ведущие российские банки уже интегрируют это решение, что позволит их клиентам экономить время и избавит от необходимости повторных замеров. Это еще один важный шаг в рамках нашей концепции уменьшения рутинных действий», – сказал генеральный директор Smart Engines, доктор технических наук Владимир Арлазаров.

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