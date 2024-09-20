МТС включила «дальнобойный» LTE интернет на участке федеральной трассы М5 под Миассом

МТС сообщает о завершении очередного этапа модернизации мобильной сети в Миасском городском округе Челябинской области. В результате проведенных работ скорость мобильного интернета выросла более чем на 25% в Миассе, поселках Горный и Нижний Атлян, а также на участке федеральной автодороги М5 «Урал». Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС установили дополнительное телеком-оборудование и включили «дальнобойный» диапазон LTE900 с высокой проникающей способностью радиосигнала. Основными преимуществами диапазона 900 МГц являются дальний радиус покрытия и высокая проникающая способность радиосигнала. В условиях сельской местности и горного рельефа, где ранее требовалась установка нескольких базовых станций формата LTE2600, будет достаточно одной в диапазоне 900МГц для аналогичного покрытия.

Модернизация обеспечила более устойчивое покрытие сети LTE на участке автодороги, в пригороде Миасса, где расположено большое количество поселков и популярных туристических маршрутов, а также в многоэтажных домах, расположенных в городском округе.

«Мы улучаем связь по всему региону, чтобы наши абоненты могли оставаться на связи и с комфортом пользоваться сервисами экосистемы МТС независимо от того, где они находятся. Автодороги остаются одним из приоритетов, где мы стремимся улучшать покрытие, несмотря на сложности рельефа в горнозаводской зоне. На данном участке, где были проведены работы, располагается подъезд к всесезонному курорту «Солнечная долина», который привлекает помимо жителей Миасса и других близлежащих городов все больше отдыхающих из Челябинска, Уфы и Екатеринбурга», — сказал директор МТС в Челябинской области Андрей Березной.

С начала 2024 г. МТС провела рефарминг в Магнитогорске и Копейске, а также увеличила скорость мобильного интернета LTE в Металлургическом, Курчатовском и Центральном районах Челябинска, Усть-Катаве, Верхнеуральске и других населенных пунктах Южного Урала.