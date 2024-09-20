CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

Автомагистрали Юга на связи: установлены новые скорости курортных направлений

Краснодарский край продолжает встречать путешественников солнечной погодой и теплым морем. Для любителей активных поездок по Югу «МегаФон» повысил скорость мобильной передачи данных на 45%, запустив новые телеком‑объекты с поддержкой LTE в местах повышенной нагрузки на сеть на крупных автомагистралях. Абоненты уже оценили комфорт в работе с онлайн‑ресурсами — c начала 2024 г. дата‑трафик здесь вырос почти в 1,7 раза. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

При расширении инфраструктуры связи специалисты учли особенности природного рельефа и места с наиболее плотным транспортным движением. Так, в Дефановке инженеры «МегаФона» развернули среднечастотный диапазон, охватив участок трассы М-4 «Дон» по направлению к Геленджику. Обновления позволили расширить емкость сети, равномерно распределить в ней пользователей и повысить скорость передачи данных. Отвлечь ребенка мультфильмом в дороге, послушать музыку или изучить информацию в Сети о ближайших достопримечательностях теперь абоненты могут на максимальной скорости до 100 Мбит/с.

В зону действия новых базовых станций попали и дорожные ответвления М-4 «Дон» автодороги А-147 в Туапсе и Джубге. Трасса ведет в «жемчужину» РоссииСочи. Апгрейд снизил нагрузку на сеть и дополнить оборудование современным диапазоном LTE-1800, позволяющим разгонять мобильный интернет до 150 Мбит/с. При таких показателях можно переслать в мессенджерах до 20 фотографий размером 3 МБ за 5 секунд.

«Мы продолжаем обеспечивать наших абонентов высоким качеством связи и мобильного интернета в любой точке Краснодарского края, который круглогодично принимает туристов. Как показывает big data оператора, россияне на 35% стали чаще гостить на Кубани год к году. С увеличением турпотока, растет и потребление трафика. В этом году местные и приезжие потратили на 51% больше ГБ, чем за аналогичный период 2023 г. Наиболее часто здесь бывали москвичи, петербуржцы, татарстанцы, новосибирцы и ростовчане», — сказал Андрей Холодов, директор «МегаФона» в Краснодарском крае и Республике Адыгея.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как песочницы помогают бизнесу противостоять кибератакам

Древний инструмент Windows может радикально снизить потребление энергии ЦОДами. Но им никто не пользуется

Власти потратят 820 миллионов на кибергигиену чиновников и граждан

Создан неубиваемый аккумулятор, который можно гнуть и резать

Конференции

Цифровые HR технологии 2024

Информационная безопасность 2024

Цифровизация промышленности 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор смарт-часов HUAWEI WATCH GT 5 46 мм: первый тест в России

Обзор ноутбука TECNO MEGABOOK K16S AMD: заметный игрок в доступном сегменте

На что способны флагманские фотокамеры в 2024 году

Показать еще

Наука

Новое исследование намекает, что у Вселенной была тайная жизнь до Большого взрыва

Как полеты в космос угрожают здоровью космонавтов

Археологи нашли подсказки, почему 900 лет назад была заброшена одна из крупнейших цивилизаций в мире
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: