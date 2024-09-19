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TerraMaster представляет 9 новых моделей NAS с системой TOS 6

TerraMaster, бренд в области решений для хранения данных для дома и бизнеса, недавно анонсировал запуск девять новых моделей NAS, оснащённых новейшей операционной системой TOS 6. Эта линейка включает две восьми-отсеочные all-flash NAS модели, специально разработанные для высокопроизводительных задач. Все новинки были официально выпущены 19 сентября 2024 г. на официальном сайте TerraMaster и на различных глобальных платформах электронной коммерции. Об этом CNews сообщили представители TerraMaster.

Новая серия продуктов TerraMaster охватывает широкий спектр пользователей, от индивидуальных потребителей малого и среднего бизнеса до высокопроизводительных устройств для бизнес-сектора, полностью удовлетворяя различные потребности.

Восьми-отсеочные all-flash NAS

Две восьми-отсеочные all-flash NAS модели, F8 SSD и F8 SSD Plus, разработаны специально для творческих специалистов и профессионалов медиа-индустрии. Модель F8 SSD Plus оснащена 8-ядерным, 8-поточным процессором Intel, поддерживает 4K аппаратное декодирование, аппаратное шифрование AES NI, а также имеет 16 ГБ памяти DDR5 и порт Ethernet 10GbE. Это самое мощное компактное 8-отсеочное NAS устройство в отрасли.

Новая серия NAS с 10GbE

Новая серия NAS с 10GbE нацелена на домашнее использование, модели F4-424 Max и F6-424 Max оборудованы процессором Intel Core i5 12-го поколения, обеспечивающим мощную конфигурацию с 10 ядрами и 12 потоками.

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TerraMaster представляет девять новых моделей NAS с системой TOS 6

Четыре модели «все-в-одном» для резервного копирования

Новые модели «все-в-одном», разработанные специально для корпоративного резервного копирования, включают две башенные модели — T9-500 Pro и T12-500 Pro — и две модели для установки в стойку — U8-500 Plus и U12-500 Plus. Каждая модель оснащена процессором Intel Core i7 12-го поколения с 10 ядрами и 12 потоками, а также 16 ГБ памяти DDR5 с возможностью расширения.

Новая система TOS 6

TOS 6 получила полностью переработанную модель взаимодействия с пользователем и включает комплексный коммерческий пакет резервного копирования BBS. Также была полностью обновлена система безопасности, с новыми функциями, такими как TRAID+, SPC-Система Контроля Приватности, ACL-13 Права Доступа, двухфакторная аутентификация OTP, HyperLock WORM и системные снимки TFSS. Примечательно, что TOS 6 полностью совместима с корневыми файловыми системами Ubuntu, что делает операционную систему более привычной и простой в обслуживании.

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