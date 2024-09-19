Pragmatic Tools выпустила новую версию Pragmatic Tools Migrator с поддержкой Docker

Компания Pragmatic Tools объявила о выпуске новой версии своего продукта для трансформации корпоративного каталога – Pragmatic Tools Migrator 2.6. Ключевым отличием новой версии стала возможность развертывания решения в Docker-контейнерах, что значительно расширяет возможности использования продукта на различных отечественных Linux-системах.

Основное обновление включает возможность легкого развёртывания в Docker-контейнере, что обеспечивает гибкость установки и совместимость с широким спектром отечественных Linux-дистрибутивов. Это значительно упрощает процесс внедрения и использования продукта в различных ИТ-инфраструктурах, ускоряя процесс импортозамещения и перехода на отечественные решения.

Также в новой версии изменен процесс выбора шаблона миграции: теперь пользователи могут выбирать шаблон непосредственно после установки, что значительно упрощает настройку и позволяет быстрее приступить к процессу.

К важным обновлениям также относится добавление поддержки миграции прав в SAMBA DC для повышения точности и полноты переноса данных. Существенная доработка обеспечивает сохранность всех необходимых настроек при миграции данных в компаниях со сложной структурой прав доступа. Вместе с тем в новой версии упрощен процесс настройки агентов через групповые политики – эта функция значительно упрощает развертывание в крупных инфраструктурах, позволяя администраторам эффективно управлять процессом миграции в масштабах всей организации.

«Выпуск новой версии нашего ИТ-продукта – это итог систематической работы с нашими заказчиками, к запросам которых мы прислушиваемся. Потому, что рынок, особенно в процессе импортозамещения, представляет собой живой организм, требующий пристального внимания к даже мельчайшим изменениям, – отметил сооснователь Pragmatic Tools Андрей Арефьев. – Мы работаем над совершенствованием нашего продукта не только для соответствия требованиям рынка, но и для предоставления российским ИТ-специалистам простого и удобного, а главное – рабочего инструмента, для трансформации корпоративного каталога. С любыми вариантами выбранных и подходящих для конкретного бизнеса ИТ-решений. Возможность легко развернуть Pragmatic Tools Migrator практически на любой отечественной Linux-системе сильно упрощает процесс миграции и расширяет возможности импортозамещения, делая необходимый переход на отечественные решения более доступным и эффективным».