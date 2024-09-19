«Норбит» выпустила AI Vendor Kit для быстрого внедрения ИИ

Компания «Норбит» представила AI Vendor Kit – новый продукт, созданный на базе платформы Norbit GPT. Он состоит из набора модулей, которые позволят вендорам быстрее внедрять искусственный интеллект в собственные решения, усиливая ценностное предложение и повышая их конкурентоспособность.

AI Vendor Kit включает сервисы работы с текстом на основе генеративного ИИ: поиск по базам знаний, суммаризацию, анализ тональности и отзывов. Решение разворачивается на локальных серверах. Такой вариант минимизирует риски нарушения конфиденциальности, упрощает адаптацию и дообучение моделей. Также оптимизирует расходы на использование ИИ, снимая необходимость оплачивать каждый запрос.

Это первый на отечественном рынке продукт, закрывающий потребности вендоров ПО в ИИ-инструментах, утверждают в компании «Норбит» В отличие от долгой внутренней разработки, требующей значительных ресурсов (команды с экспертизой в LLM, времени и инвестиций в инфраструктуру), AI Vendor Kit обеспечивает быстрый доступ к передовым технологиям без лишних издержек. Экономический эффект от его внедрения может составить от 5 до 40% экономии за счет снижения трудозатрат и сокращения количества ошибок от влияния человеческого фактора.

Дмитрий Демидов, руководитель лаборатории инноваций «Норбит», сказал: «У больших языковых моделей самый высокий потенциал развития. Они могут сделать применение ИИ действительно массовым и повсеместным. Однако сейчас разработчики тратят слишком много времени и сил на создание продуктов под запросы бизнеса. AI Vendor Kit поможет решить проблему. Это готовый набор самых популярных функций, который можно использовать здесь и сейчас».