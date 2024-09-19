CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения
|

«Норбит» выпустила AI Vendor Kit для быстрого внедрения ИИ

Компания «Норбит» представила AI Vendor Kit – новый продукт, созданный на базе платформы Norbit GPT. Он состоит из набора модулей, которые позволят вендорам быстрее внедрять искусственный интеллект в собственные решения, усиливая ценностное предложение и повышая их конкурентоспособность.

AI Vendor Kit включает сервисы работы с текстом на основе генеративного ИИ: поиск по базам знаний, суммаризацию, анализ тональности и отзывов. Решение разворачивается на локальных серверах. Такой вариант минимизирует риски нарушения конфиденциальности, упрощает адаптацию и дообучение моделей. Также оптимизирует расходы на использование ИИ, снимая необходимость оплачивать каждый запрос.

Это первый на отечественном рынке продукт, закрывающий потребности вендоров ПО в ИИ-инструментах, утверждают в компании «Норбит» В отличие от долгой внутренней разработки, требующей значительных ресурсов (команды с экспертизой в LLM, времени и инвестиций в инфраструктуру), AI Vendor Kit обеспечивает быстрый доступ к передовым технологиям без лишних издержек. Экономический эффект от его внедрения может составить от 5 до 40% экономии за счет снижения трудозатрат и сокращения количества ошибок от влияния человеческого фактора.

Дмитрий Демидов, руководитель лаборатории инноваций «Норбит», сказал: «У больших языковых моделей самый высокий потенциал развития. Они могут сделать применение ИИ действительно массовым и повсеместным. Однако сейчас разработчики тратят слишком много времени и сил на создание продуктов под запросы бизнеса. AI Vendor Kit поможет решить проблему. Это готовый набор самых популярных функций, который можно использовать здесь и сейчас».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как песочницы помогают бизнесу противостоять кибератакам

Власти: Российское ПО дороже иностранного, а его качество хуже

Конференция CNews «Информационная безопасность 2024» состоится 26 сентября

Только 10% российских банков смогли перевести клиентские документы в электронный вид. 80% хранят досье клиентов в бумаге

Конференции

Цифровые HR технологии 2024

Информационная безопасность 2024

Цифровизация промышленности 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор смарт-часов HUAWEI WATCH GT 5 46 мм: первый тест в России

Обзор ноутбука TECNO MEGABOOK K16S AMD: заметный игрок в доступном сегменте

На что способны флагманские фотокамеры в 2024 году

Показать еще

Наука

Как полеты в космос угрожают здоровью космонавтов

Археологи нашли подсказки, почему 900 лет назад была заброшена одна из крупнейших цивилизаций в мире

Найден ответ, почему мир существует — физики объяснили асимметрию материи-антиматерии во Вселенной
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: