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Подтверждена совместимость платформы виртуализации SpaceVM и универсальных серверов «Паладин»

Компания «Даком М» — российский разработчик программного обеспечения и R&D центр, объявляет о подтверждении совместимости платформы виртуализации SpaceVM 6.5 с универсальными серверами линейки «Паладин» от компании ЗАО «Норси-транс» — российского разработчика и производителя серверного оборудования систем и хранения данных (СХД). Об этом CNews сообщили представители «Даком М».

Совместимость SpaceVM 6.5 и серверов линейки «Паладин» открывает новые возможности для клиентов, стремящихся к повышению эффективности и надёжности своих ИТ-инфраструктур.

Комплексное решение на базе SpaceVM и серверов линейки «Паладин» находит широкое применение в бизнесе и государственном секторе, где требуется отказоустойчивость и безопасность ИТ-инфраструктуры.

Например, в энергетической отрасли эта связка может использоваться для виртуализации критически важных приложений, обеспечивающих управление энергосетями.

SpaceVM — это инновационная платформа виртуализации, предназначенная для развёртывания корпоративных облачных сред и оснащения центров обработки данных. Она обеспечивает высокую производительность, масштабируемость и безопасность виртуальных машин. Версия платформы виртуализации SpaceVM 6.5 поддерживает проприетарную технологию компании «Даком М» — FreeGRID. Эта технология позволяет использовать возможности аппаратного ускорения и деления графического адаптера видеокарт NVIDIA на пользовательские профили без лицензионных ограничений.

Универсальные серверы «Паладин» производства компании ЗАО «Норси-транс» отлично подойдут для решения большого спектра задач малых и средних предприятий, а также базовых сценариев использования в сфере корпоративного бизнеса — VDI и работы с базами данных.

Подтверждение совместимости SpaceVM и серверов линейки «Паладин» стало результатом тщательного тестирования и анализа, проведённого обеими компаниями. Эта совместимость позволяет клиентам использовать преимущества обоих продуктов для создания гибких и отказоустойчивых ИТ-систем.

«Мы рады подтвердить совместимость SpaceVM и серверов «Паладин». Эта технологическая связка позволяет создавать мощные и надежные ИТ-инфраструктуры, отвечающие самым высоким требованиям наших клиентов и обеспечит им максимальную отдачу от инвестиций в ИТ. Мы уверены, что наше сотрудничество с ЗАО «Норси-транс» будет способствовать дальнейшему развитию отечественных технологий и укреплению позиций российских разработчиков на рынке», — сказал Алексей Мензовитый, директор по продукту SpaceVM компании «Даком М».

«Наша цель – разработка и распространение отечественных, а главное – импортонезависимых решений в области вычислительной техники. Сотрудничество наших двух компаний – шаг на пути к достижению технологического суверенитета нашей страны. Доказанная в ходе тестирования совместимость серверов линейки «Паладин» с ПО «SpaceVM» позволяет нашим заказчикам строить IT-инфраструктуру любой сложности, даже на объектах с повышенными требованиями по надёжности и отказоустойчивости», — сказал Никита Богословский, советник генерального директора ЗАО «Норси-транс».

Платформа виртуализации SpaceVM 6.5 подтвердила полную совместимость с универсальными серверами: 2U «Паладин-X224» (НИКА.466533. 301-02), 1U «Паладин-X14» (НИКА.466533.313), 1U «Паладин-Х110» (НИКА.466533.314), 2U «Паладин-Х212» (НИКА.466533.301).

Обе компании выражают готовность к дальнейшему сотрудничеству и разработке новых решений для повышения производительности и устойчивости ИT-инфраструктур.

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