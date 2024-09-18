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ГК Softline оснастила Черногорский техникум отраслевых технологий в рамках федерального проекта «Профессионалитет»

ГК Softline, поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий портфель собственных продуктов и услуг, реализовала проект по оснащению Черногорского техникума отраслевых технологий в Республике Хакасия. ГК Softline поставила оборудование для специализированных аудиторий техникума, который является образовательным кластером в отрасли «Педагогика» в рамках федерального проекта «Профессионалитет» и занимается подготовкой студентов — будущих преподавателей. Участие в данном проекте соответствует стратегии ГК Softline по развитию продуктов российских ИТ-производителей.

Среди ключевых задач федерального проекта «Профессионалитет» — создание образовательных кластеров, где колледжи, техникумы и предприятия взаимодействуют для разработки учебных программ и подготовки студентов согласно актуальным требованиям работодателей.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Черногорский техникум отраслевых технологий» объявило конкурс на поставку оборудования для образовательного кластера, получив грант в форме субсидий из федерального бюджета на оказание государственной поддержки развития образовательных кластеров среднего профессионального образования в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Победу в конкурсной борьбе одержала ГК Softline, имеющая многолетний успешный опыт оснащения учебных учреждений по всей стране.

Группа компаний ранее зарекомендовала себя как надежный партнер в сотрудничестве с техникумом, так как поставляла оборудование для создания технопарка «Кванториум» после победы в конкурсе. Руководство образовательной организации положительно оценило уровень профессионализма специалистов.

В кластер на базе Черногорского техникума отраслевых технологий входят специальности «Дошкольное образование», «Преподавание в начальных классах», «Специальное дошкольное образование», «Коррекционная педагогика в начальном образовании».

ГК Softline в рамках нового проекта осуществила поставку интерактивного и компьютерного оборудования, цифровых лабораторий, логопедического комплекса, оборудования для 3D-моделирования, мобильных классов виртуальной реальности, климатической камеры для выращивания растений и проведения исследований. Специалисты группы компаний также оборудовали лингафонный кабинет для занятий будущих педагогов.

«Мы рады участвовать в реализации проектов, которые имеют особую социальную значимость и направлены на развитие детей, молодежи. В техникуме работают квалифицированные педагоги, которые заинтересованы в создании инновационной среды для учащихся. Наша команда помогла создать высокотехнологичное образовательное пространство, в котором преподаватели обучают студентов и развивают их компетенции, используя передовые решения. Умение ориентироваться в новейших технологиях облегчит выпускникам процесс погружения в специальность, поможет стать профессионалами своего дела, ведь именно учителя создают основу знаний и ценностей у нового поколения», — сказала Наталья Юрасова, руководитель направления развития бизнеса департамента комплексных проектов ГК Softline.

«Участие в федеральном проекте «Профессионалитет» дает возможность образовательным организациям внедрять инновации и совершенствовать процесс обучения студентов с учетом мнения работодателей. С помощью ГК Softline мы оснастили учебные классы оборудованием высокого качества, получая необходимые консультации в ходе работ. Совместными усилиями мы формируем современную образовательную среду, в которой будущие педагоги получают знания и оттачивают навыки, чтобы в дальнейшем самим обучать подрастающие поколения», — отметила Наталья Поликарпова, директор ГБПОУ «Черногорский техникум отраслевых технологий».

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