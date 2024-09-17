Исследование PEX Network: BPM-системы станут необходимостью для 65% компаний к 2030 году

Согласно предварительным данным отчета PEX Network, который в настоящее время находится в процессе локализации для российского рынка аналитиками Comindware, ожидаются значительные изменения в подходах к организации рабочих процессов. Несмотря на то, что отчет дает представление о показателях на мировых рынках, эксперты опираясь на тренды, оценивают и перспективы России. Предварительные результаты исследования указывают на то, что к 2030 г. 65% мировых компаний планируют внедрить системы управления бизнес-процессами (BPM) для эффективной адаптации к новым форматам работы. Близкий показатель, по оценке экспертов, следует ожидать и в России. Об этом CNews сообщили представители Comindware.

Виталий Шпак, генеральный директор Comindware, сказал: «Хотя локализация отчета еще не завершена, уже сейчас мы видим, что бизнес находится на этапе важных трансформаций. Мы наблюдаем, как компании активно ищут баланс между офисной и удаленной работой, создавая уникальные модели, отвечающие нашим реалиям. При этом BPM-системы становятся не просто инструментом, а необходимым условием для эффективной работы в этих новых условиях».

Согласно последним статистическим данным, уже сейчас 47% компаний внедрили гибридные модели работы. Этот показатель продолжает расти, отражая растущий спрос на гибкие условия труда. При этом исследования показывают, что компании, использующие гибридные модели работы, повышают свою производительность на 30% благодаря внедрению передовых технологий, включая BPM-решения.

Отчет PEX Network подчеркивает, что компании, внедрившие современные BPM-решения, на 35% эффективнее адаптируются к меняющимся форматам работы. Это достигается за счет оптимизации процессов, повышения прозрачности выполнения задач и улучшения коммуникации между сотрудниками, независимо от их местонахождения.

«Внедрение BPM — это стратегический шаг к повышению конкурентоспособности, — сказал Шпак. — Мы видим, как российские компании, инвестирующие в BPM сейчас, создают прочный фундамент для долгосрочного успеха. BPM из инструмента крупных корпораций превращается в необходимость для бизнеса любого масштаба».

Стоит отметить, что по данным статистики, сегодня более 60% российских компаний планируют полностью перейти на гибридные модели работы к 2025 г. Это связано не только с повышением гибкости рабочих процессов, но и с возможностью оптимизировать затраты на содержание офисных помещений.

Эксперты PEX Network выделяют ключевые преимущества BPM для компаний в новых условиях работы. В первую очередь BPM-системы позволяют оптимизировать процессы независимо от местонахождения сотрудников, обеспечивают высокую прозрачность и контроль над выполнением задач. Кроме того, они дают возможность быстро адаптироваться к изменениям в рабочем процессе и значительно улучшают взаимодействие между офисными и удаленными сотрудниками.

«Мы наблюдаем, как российский бизнес становится более зрелым в вопросах управления процессами, — сказал Шпак. — Компании осознают, что в условиях постоянных изменений именно эффективное управление бизнес-процессами становится ключом к успеху. BPM-решения позволяют не просто адаптироваться к новым реалиям, но и создавать инновационные модели работы, которые могут стать конкурентным преимуществом на глобальном рынке».