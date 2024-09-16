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«Аквариус» стал титульным спонсором МХТ им. А.П. Чехова

Разработчик и производитель вычислительной техники и ИТ-решений компания «Аквариус» стала титульным спонсором Московского Художественного Театра имени А.П. Чехова в сезоне 2024-2025гг. Соответствующее соглашение было подписано на площадке театра. Сотрудничество включает в себя несколько направлений: технологическое, маркетинговое и репутационное. Об этом CNews сообщили представители «Аквариуса».

Компания «Аквариус» поможет в обновлении парка оборудования театра устройствами Aquarius. В пакет поставки входят СХД, ноутбуки, мониторы, моноблоки и персональные компьютеры. Оборудование будет использоваться для построения цифровой инфраструктуры театра. Наряду с этим спонсорство главного драматического театра страны позволит компании повысить свою узнаваемость среди широкой аудитории, включая потенциальных клиентов и партнеров. Репутационный аспект взаимодействия объединит сотрудников и партнеров вокруг темы искусства, а также покажет ИТ-компанию как социально ответственного и заинтересованного в обществе участника рынка.

«Аквариус» же погрузит труппу театра в специфику ИТ-отрасли, а также организует экскурсии на производство. Обмен опытом и знаниями между представителями бизнеса и творческой сферы предоставит обеим сторонам уникальные возможности для экспериментов и внедрения инноваций в своей деятельности.

«Наша совместная история началась еще в конце прошлого года, когда мы решили провести новогоднее празднование компании на площадке театра МХТ, познакомились с командой, труппой и руководством театра. Мы все, сотрудники и гости, остались под большим впечатлением. Поэтому сейчас мы рады сообщить о партнерстве с МХТ. Мы выражаем большую благодарность команде театра и лично Константин Юрьевичу. Наш совместный проект предполагает развитие и, надеемся, что сотрудничество перерастет в крепкую дружбу. Наша цель - стать технологическим сердцем главного театра Москвы на долгие годы. Сейчас наш бренд проходит активную трансформацию, компания планирует использовать в промдизайне, коммуникациях и в разных проектах самые интересные для нас тренды не только в технологиях, но и в искусстве», - сказала вице-президент по развитию компании «Аквариус» Марина Иванова.

«Современное оборудование, предоставленное нашими партнерами, позволило нам обновить техническую базу театра. Это дает возможность идти в ногу со временем, применяя в искусстве передовые технологии, вдохновляет нас на поиск новых творческих идей и решений», - сказал художественный руководитель-директор МХТ им. А.П.Чехова Константин Хабенский.

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