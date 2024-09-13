Исследование Bimeister: в российском строительном секторе требуется цифровизация 77% работ

Согласно последним данным компании Bimeister разработчика ПО для строительного и промышленного сектора, в строительной отрасли России наблюдается значительный прогресс в области цифровизации ключевых этапов проектов. В условиях растущей сложности строительных работ и необходимости повышения точности и эффективности, цифровизация становится важнейшим фактором успешной реализации проектов. Об этом CNews сообщили представители Bimeister.

Аналитики отмечают, что наибольший уровень цифровизации на сегодняшний день необходим на этапе выполнения строительно-монтажных работ (СМР), где 77% вопросов располагаются в процессе строительно-монтажных работ.

В рамках исследования строительных работ были выявлены различные проблемные аспекты, включая выполнение строительных монтажных работ (СМР) и организационные вопросы. Аналитики Bimeister выявили, какой процент этих проблем возникает на разных этапах жизненного цикла проекта.

На этапе строительных работ наибольшее количество проблем связано с выполнением СМР. При этом в компании отмечают, что около 50% процессов в этой области уже оцифрованы или имеют потенциал для цифровизации.

Цифровизация затрагивает и другие важные этапы строительного цикла. На этапе предпроектных работ, который включает определение параметров проекта, процент от общего числа существующих сложностей составил 34%. Это объясняется растущей сложностью строительных проектов и необходимостью точных расчетов для оптимизации ресурсов. Цифровые инструменты позволяют значительно снизить риски перерасхода бюджета и срыва сроков, что особенно важно в условиях высококонкурентного рынка.

Также исследование показало, что на этапе проектных работ выявлено порядка 21% задач в жизненном цикле строительно-инвестиционных проектов, которые требуют цифровизации. В первую очередь необходимо использовать цифровые решения, которые будут помогать оптимизировать затраты, повысить прозрачность и эффективность управления поставщиками и материалами, а также улучшить контроль над сроками поставок. Это является критически важным для своевременного выполнения строительных проектов.

«Цифровизация строительной отрасли — это не просто тренд, а необходимость, продиктованная требованиями современного рынка. Мы видим, как цифровые технологии становятся ключевым инструментом для достижения новых уровней эффективности, точности и безопасности. Это позволяет нам не только оптимизировать процессы, но и существенно улучшить качество конечного продукта, что особенно важно в условиях растущей конкуренции и усложняющихся проектов. Внедряя инновации, мы создаем основу для устойчивого развития всей отрасли. Выявление текущих сложностей поможет рынку переходить на цифру быстрее», – сказал Денис Мариненков, генеральный директор ГК Bimeister.

Методология исследования базировалась на анализе данных из крупных строительных проектов по всей России. В выборку вошли компании, представляющие различные сегменты строительной отрасли, что позволило получить объективные данные о текущем уровне цифровизации. Цифровизация строительных процессов продолжает развиваться, и можно ожидать, что в ближайшем будущем эти показатели будут расти.

Как отметили в Bimeister, цифровизация строительной отрасли России не только способствует повышению эффективности и снижению рисков, но и создает предпосылки для дальнейшего технологического развития отрасли в целом.