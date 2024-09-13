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«Аквариус» выбрала российскую WMS для управления складами

Проект по внедрению системы управления складом, реализованный «Аквариус» совместно с Axelot, завершился на складской площадке в Твери. В дальнейших планах – тиражирование решения на все площадки производственных комплексов компании. Об этом CNews сообщил представитель компании Axelot.

Компания «Аквариус» – российский разработчик и производитель компьютерной техники и ИТ-решений. Компания обеспечивает полный производственный цикл выпуска высокотехнологичного оборудования, включая печать плат, поверхностный монтаж компонентов и сборку изделий, реализует ИТ-проекты федерального и регионального масштаба.

Производственные комплексы «Аквариус» расположены в Шуе и Твери. Это одни из крупнейших отечественных ИТ‑производств, способные выпускать свыше 2,5 млн высокотехнологичных устройств в год.

Своей миссией компания «Аквариус» считает развитие цифровых технологий в России и укрепление технологического лидерства страны. Для автоматизации собственных бизнес-процессов производитель также выбирает импортонезависимые отечественные технологии. В их числе – система Axelot WMS, которая теперь управляет складом сырья и готовой продукции при производстве в Твери.

Функционал Axelot WMS позволил компании «Аквариус» усовершенствовать эффективность процессов учета и управления товародвижением на складе. Система стала инструментом оперативного решения бизнес-задач.

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