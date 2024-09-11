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«Первый Бит» автоматизировал маркировку на производстве питьевой воды «Кызырбак»

Уфимской компании «Кызырбак», занимающейся производством бутилированной воды под одноименным брендом, потребовалась помощь в подборе промышленного оборудования и регистрации в государственной информационной системе «Честный знак». Проект реализовала команда офиса компании «Первый Бит» в Челябинске. Об этом CNews сообщили представители «Первого Бит».

Изучив бизнес-процессы заказчика, специалисты «Первого Бита» и руководство «Кызырбак» совместно составили список подходящего оборудования: промышленные принтеры этикеток, которые способны без сбоев печатать большое количество матричных кодов, и автоматические аппликаторы, которые с помощью специального ролика наносят этикетки на продукцию.

«Основной задачей проекта было создание удобного алгоритма нанесения и регистрации маркировки бутилированной минеральной воды в соответствии с законодательством. Для получения кодов маркировки компанию-клиента зарегистрировали на сайте «Честного Знака» в качестве производителя.

После регистрации руководители «Кызырбака» совместно с сотрудниками «Первого Бита» заполнили карточки производимых товаров», – сказал менеджер по продажам компании «Первый Бит» в Челябинске Баранов Денис Сергеевич.

Чтобы совместно настроить оборудование и обеспечить стабильную работу всей цепочки маркировки, специалисты челябинского офиса «Первого Бита» очно посетили производство воды «Кызырбак» в селе Малояз Республики Башкортостан и помогли с подключением оборудования на трех линиях производства.

«Для оптимизации процесса работы с маркировкой, специалисты «Первого Бита» предложили нам внедрить на производстве систему «1С:Управление нашей фирмой» через облачный сервис "1С:Фреш". Затем к системе подключили закупленное оборудование и настроили обмен данными с «Честным Знаком». Теперь заказ кодов маркировки, верификацию и ввод товара в оборот мы осуществляем прямо через облачную "1С"», – сказала главный инженер-технолог ООО «Кызырбак» Муллагалямова Алина Халимовна.

После проделанной работы, коды маркировки и их печать в нужном количестве можно заказать из единой системы. Сервисы «Честного Знака» генерируют 14-значный номер GTIN, они присваиваются номенклатуре в «», после маркировку в виде стикера размещают на товаре с помощью аппликатора.

В результате проектной работы, проделанной специалистами компании «Первый Бит», производство воды бренда «Кызырбак» было полностью оснащено средствами маркировки товара. Вся продукция поступает в продажу в полном соответствии с действующим законодательством.

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