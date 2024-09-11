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Цифровизация
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«МТС Линк» и Казанский федеральный университет подписали соглашение о сотрудничестве

МТС о подписании соглашения о сотрудничестве между компанией «Вебинар Технологии», разработчиком платформы для бизнес-коммуникаций и совместной работы «МТС Линк», входящей в экосистему МТС, и Казанским федеральным университетом (КФУ). В рамках соглашения планируется совместное развитие научных, образовательных инициатив, а также программы стажировок. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Основная цель соглашения — совместная подготовка квалифицированных кадров для ИT-отрасли. В планах — организация образовательных мероприятий (лекций, конференций, форумов, круглых столов, тренингов), проведение совместных проектов и научных исследований. «МТС Линк» сможет предлагать талантливым студентам КФУ стажировки и содействие в трудоустройстве, также возможна организация в вузе программ целевого обучения по заказу «МТС Линк». В свою очередь, КФУ сможет привлекать специалистов «МТС Линк» к образовательному процессу, в частности, к проведению государственной итоговой аттестации.

«Согласно исследованию НИУ ВШЭ и EdTech-компании Ultimate Education, предпринимательское образование — один из главных трендов в российских вузах. В ближайшем будущем основным требованием компаний к сотрудникам будут такие навыки, как креативность, любознательность, критическое мышление, решение проблем, работа в команде и гибкость. Мы рады, что благодаря соглашению мы сможем участвовать в образовательном процессе КФУ и помогать студентам приобретать эти и другие умения, что в дальнейшем поможет им в трудоустройстве. Надеемся, что совместно с КФУ мы реализуем много нестандартных и ярких проектов», — отметила директор по работе с организациями образования «МТС Линк» Татьяна Федотова.

«Мы стремимся давать студентам образование высокого уровня и широкие перспективы для трудоустройства по окончании университета. Наше сотрудничество с «МТС Линк» — еще один шаг к этой цели. Казанский университет давно знаком с «МТС Линк» и уже долгое время пользуется сервисами разработчика для онлайн-обучения. Новое соглашение позволит нам усилить обмен опытом с компанией: откроет новые возможности для научной и просветительской работы, а также для цифровизации образовательных процессов», — сказал проректор по цифровой трансформации и инновационной деятельности Казанского федерального университета Дмитрий Пашин.

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