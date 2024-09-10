«РусГидро» импортозамещает SAP

«РусГидро» и вендор отечественного программного обеспечения «Нота» (холдинг «Т1») заключили соглашение о сотрудничестве. Партнеры планируют реализовать ряд проектов в сфере импортозамещения информационных технологий для повышения надежности цифровой инфраструктуры энергокомпании.

«РусГидро» и холдинг «Т1» с февраля 2024 г. реализуют совместный проект по разработке учетной системы на базе платформы «1С». Импортозамещение зарубежной ERP-системы для крупной энергетической компании – сложная и масштабная задача, которая требует глубокого анализа существующих бизнес-процессов и разработки эффективной информационной архитектуры. В рамках проекта специалистам «Т1» необходимо создать единую информационную среду, способную интегрировать ключевые функциональные блоки для оптимизации управления ресурсами, повышения прозрачности финансовых операций и улучшения принятия решений. Условиями сотрудничества предусмотрена также интеграция созданной платформы с АИС «Налог-3».

Среди основных функциональных блоков системы: отчетность по РСБУ и МСФО, налоговый учет, налоговый мониторинг, трансфертное ценообразование, бюджетирование, аналитическая отчетность и др.

Успешная реализация проекта позволит «РусГидро» сохранить и улучшить эффективность управления, контроль за финансовыми потоками, а также обеспечить соответствие современным требованиям в области учета и отчетности. Системный подход обеспечит целостность и взаимодействие всех элементов, создавая прочную основу для дальнейшего развития компании в условиях быстро изменяющегося рынка.

«Переход на отечественную платформу «1С» стал для нас важным шагом в реализации стратегии цифровой трансформации. Проект призван обеспечить технологическую независимость от зарубежных поставщиков, повысить уровень информационной безопасности и создать единую интегрированную систему управления. В дальнейшем мы планируем использовать накопленный вместе с «Нота» опыт для реализации новых совместных проектов», – сказал Александр Чариков, заместитель генерального директора «РусГидро».

«Проект подразумевает комплексную модернизацию финансового управления компании с учетом отраслевой специфики и новых правил взаимодействия бизнеса с государством. Внедряя российские решения, отечественные предприятия не только повышают прозрачность финансовых операций, но и получают функциональные инструменты для управления процессами. Все вместе это обеспечивает их технологическую независимость», – отметил Кирилл Булгаков, управляющий директор «Нота», заместитель генерального директора холдинга «Т1».

В будущем партнеры планируют расширить взаимодействие, реализуя инициативы по повышению уровня цифровизации процессов «РусГидро» и превращая ИТ-инфраструктуру компании в полностью импортонезависимую. В рамках стратегии цифровой трансформации группы «РусГидро» на 2022-2024 гг. с перспективой до 2030 г. предусмотрен ряд проектов по повышению эффективности основной деятельности при сохранении надежности и безопасности энергообъектов. В программе ключевое значение уделяется вопросам импортозамещения, в частности использования российского программного обеспечения и применения технологий искусственного интеллекта.