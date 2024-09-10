«Первый Бит»: 23% машиностроительных предприятий планируют инвестиции в ПО для продления срока жизни оборудования

Проектный офис «Спортивная» интегратора ИТ-решений «Первый Бит» провел исследование уровня автоматизации компаний отрасли машиностроения в 2024 г. В опросе приняли участие топ-менеджеры более 100 машиностроительных предприятий России. Об этом CNews сообщили представители «Первого Бит».

Низкий приоритет ИТ-технологий – главное препятствие бизнеса на пути к их внедрению. Так ответили 28% машиностроительных компаний. Нехватку финансовых ресурсов назвали главным препятствием 12% участников опроса, отсутствие специалистов – 10%, нехватку времени – 5%, а недостаток поддержки со стороны государства – всего 4%.

«Многие отрасли все еще находятся на ранней стадии цифровизации и автоматизации. Из всех компаний, которые обращаются к нам за помощью в автоматизации, только 10% доводят проекты до запуска», – сказал руководитель направления отраслевой автоматизации в компании «Первый Бит» Вадим Ривкин.

Исследование демонстрирует высокий показатель спроса на решения классов PLM (Product Lifecycle Management, Управление жизненным циклом изделия) и ERP (Enterprise Resource Management, «Управление ресурсами предприятия»).

В 2024 г. учет в производстве планирует автоматизировать 22,7% участников опроса, а управление конструкторско-технологической подготовкой – 14,4% предприятий. Это свидетельствует о том, что компании все больше осознают важность цифровизации и оптимизации своих производственных процессов – от учета до проектирования и управления жизненным циклом изделия.

Также в пятерку самых популярных контуров автоматизации входят управление конструкторско-технологической подготовкой (14,4%), бухгалтерский и налоговый учет (12,4%) и логистика (12,4%). Системы предиктивной аналитики привлекают только 3,1% машиностроительных предприятий.

Параллельно с стремительным ростом инвестиций в автоматизацию конструкторско-технологической подготовки, авторы исследования прогнозируют значительный рост спроса на решения в области управления активами, технического обслуживания и управления надежностью.

Исследование демонстрирует спрос на решения EAM (Enterprise Asset Management – ПО, отвечающее за техническое обслуживание и ремонты, управление складами, финансами, материальное снабжение) и RCM (Reliability Centered Maintenance – ПО, направленное на обеспечение надежности оборудования). Это свидетельствует о том, что компании все больше осознают важность эффективного управления активами и прогнозной аналитики для повышения надежности и доступности оборудования, а также снижения затрат на техническое обслуживание.

«Этот тренд обусловлен несколькими факторами, включая дефицит запчастей для старого оборудования и стратегическую необходимость оптимизации производственных процессов: автоматизация обслуживания и ремонтов оборудования является ключевым фактором увеличения или сохранения производительности, что, в свою очередь, положительно влияет на прибыль», – сказал руководитель направления отраслевой автоматизации в компании «Первый Бит» Вадим Ривкин.

Применение систем EAM и RCM позволит бизнесу снизить затраты на приобретение нового оборудования, планирования ремонтов и превентивного обслуживания, повысить эффективность производства за счет повышения надежности оборудования и снижения простоев производства, а также улучшить принятие решений за счет предоставления в реальном времени информации о состоянии оборудования и его рабочих параметрах.

Исследование показало четкую зависимость между размером компании и уровнем инвестиций в автоматизацию. Чем меньше размер предприятия, тем меньше инвестиций оно выделяет на автоматизацию бизнес-процессов.

Так, среди компаний со штатом до 100 человек только 17% планируют инвестировать в программную автоматизацию в 2024 г. В сегменте предприятий со 100-500 сотрудниками автоматизацией бизнеса в 2024 г. занимаются 33% респондентов. Больше всего автоматизация интересна компаниям, в которых трудится от 500 до тысячи человек – среди них в ИТ инвестируют 60% предприятий. Среди компаний со штатом более тысячи человек в автоматизацию вкладывается 50%.

Малые и средние предприятия (МСП) часто сталкиваются с ограничениями в ресурсах, которые препятствуют им внедрять автоматизацию в полном объеме. Необходимо отметить, что недостаточное финансирование автоматизации может привести к снижению конкурентоспособности МСП, так как крупные компании, имеющие доступ к большему количеству ресурсов, активно используют автоматизацию для оптимизации своих процессов, повышения производительности и качества услуг.

Регламентированный учет традиционно сохраняет за собой лидерство среди автоматизированных контуров – без кадрового, бухгалтерского и налогового учета полноценная работа предприятия практически невозможна. Бухгалтерский и налоговый учет уже автоматизирован в 84% машиностроительных предприятий, зарплата и управление персоналом – в 72%.

В 14% машиностроительных предприятий автоматизирован контур учета для работы по государственному оборонному заказу (ГОЗ). Автоматизированный учет по ГОЗ свидетельствует о фокусе большого количества машиностроительных предприятий малого, среднего и крупного бизнеса на исполнении заказа для целей государственной обороны. Здесь также сохраняется наибольшая вовлеченность в ИТ крупных производителей – учет по ГОЗ автоматизирован у 28% компаний со штатом более 500 человек.

«Запланированные инвестиции в автоматизацию производственных процессов – логичное продолжение внедрения ИТ-технологий на предприятиях, где производство является зарабатывающей функцией. После автоматизации регламентированного учета предприятия имеют базу, на основе которой развивают учет, планирование производства. Результатом оцифровки производства является рост операционной эффективности. Чем больше процессов переведено в цифру, тем выше качество управленческих решений. Часто уровень автоматизации компании является существенным фактором для того, чтобы остаться на рынке. Примерами служат банковский сектор, рынок ритейла, такси и авиаперевозок», – сказал Вадим Ривкин, руководитель направления отраслевой автоматизации в компании «Первый Бит».