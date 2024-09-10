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«Базальт СПО» и «Белем.ру» заключили соглашение о сотрудничестве

«Базальт СПО», российский разработчик семейства операционных систем «Альт», и компания «Белем.ру», разработчик ИТ-решений из Татарстана, заключили соглашение о сотрудничестве в научно-технической области. Оно предусматривает: содействие в локализации ОС семейства «Альт» на татарский язык; совместное тестирование программных продуктов «Базальт СПО» и «Белем.ру»; создание и модификацию отдельных продуктов или их версий в интересах обеспечения разработок партнеров или создание интегрированных решений; обмен опытом и оказание помощи по внедрению современных средств разработки программного обеспечения.

Документ подписали Евгения Крынина, коммерческий директор «Базальт СПО» и Раил Гатауллин, директор «Белем.ру».

«Мы рассчитываем на плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество с "Базальт СПО" во многих областях информационных технологий. Особенно важен для Республики Татарстан перевод ОС «Альт» на татарский язык, — сказал Раил Гатауллин. — Локализованные операционные системы «Альт» будут востребованы во всех сферах — в государственных организациях, промышленности, финансовом секторе, здравоохранении. А значение татарских версий для образовательных организаций трудно переоценить. Школы и вузы смогут полноценно вести обучение на обоих государственных языках Республики Татарстан с использованием операционной системы на татарском языке, что будет способствовать сохранению и развитию нашего языка, традиций и культуры».

«Базальт СПО» развивает сотрудничество как с российскими регионами, так и с другими странами. Одна из наших приоритетных задач — перевод операционных систем «Альт» на национальные языки. И мы будем делать это в тесном контакте с партнерами на местах, — сказала Евгения Крынина. — У нас уже есть успешный опыт. Вместе с узбекской компанией Universoft IT мы выпустили семейство операционных систем "Uzguard OS" на узбекском языке».

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