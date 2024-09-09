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«Аптечная сеть 36,6» перешла на российскую систему целевого маркетинга

«Аптечная сеть 36,6» перешла на отечественные технологии для целевого маркетинга, внедрив CVM-платформу Rubbles Customer Insight российского разработчика интеллектуальных систем – компании Rubbles. Провести миграцию на новую систему и вписать ее в комплекс маркетинговых решений сети помог ИТ-интегратор GlowByte. Об этом CNews сообщили представители GlowByte.

На платформу Rubbles Customer Insight уже полностью переведено управление омниканальными маркетинговыми коммуникациями аптечной сети. Дополнительно при внедрении новой CVM-системы была обеспечена ее интеграция с действующими в аптеках программами лояльности. Это позволило персонализировать коммуникации с клиентами аптек 36,6 с учетом доступных им возможностей и индивидуальных предложений и обеспечить высокий уровень информированности об акциях и персональных преимуществах покупателей.

Решение уже положительно сказывается на продажах, среднем чеке, росте количества участников программы лояльности и укреплении их связи с брендом.

«По сути вместе с нашим партнером – компанией GlowByte – нам удалось создать комплексное решение и закрыть для «Аптечной сети 36,6» потребность в инструментах для реализации важнейших маркетинговых задач, таких как сегментирование аудитории, персонализация, работа с промоакциями и управление лояльностью. При этом мы не просто проводили замену зарубежной системы, а стремились за счет внедрения Rubbles Customer Insight создать дополнительную ценность помимо импортозамещения. Так, в частности, вместе с платформой маркетинговая команда заказчика получила весь необходимый инструментарий для real-time-маркетинга и возможности для сокращения time-to-market маркетинговых кампаний на 20% по сравнению с аналогичными зарубежными решениями», – сказал Дмитрий Макеев, директор по продуктам CVM компании Rubbles.

«При выборе новой системы всегда важно учитывать планы бизнеса и закладывать фундамент для ее дальнейшего развития, в данном случае – с учетом перспективы более широкого применения омниканальных возможностей платформы и real-time-сценариев взаимодействия с клиентами. Мы давно сотрудничаем с «Аптечной сетью 36,6» и предлагаем лучшие практики для роста бизнеса», – сказал Дмитрий Мазур, руководитель практики розничной торговли GlowByte.

«С уходом западных вендоров перед нами остро встал вопрос поиска новой платформы для целевого маркетинга и, что не менее важно, переноса на нее огромного количества данных, накопившихся за многие годы. Наши партнеры – Rubbles и GlowByte – достаточно быстро внедрили для нас новую систему, отработав все запросы по кастомизации и обеспечив миграцию данных. Благодаря этому мы не только решили вопрос с импортозамещением, но и ускорили подготовку коммуникационных кампаний, а еще получили необходимую базу для дальнейшего развития в сфере маркетинга», — отметила Мария Бренес Кесада, директор по маркетингу «Аптечной сети 36,6».

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