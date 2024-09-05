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Туристическое село Кебезень вышло на связь «МегаФона»

Жители населенного пункта Республики Алтай получили возможность общаться в сети «МегаФона» и полноценно пользоваться цифровыми сервисами. Инженеры установили в населенном пункте телеком-оборудование, которое поддерживает технологию VoLTE ­и обеспечивает интернет-соединение на максимальной скорости до 150 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Кебезенское сельское поселение, куда входит село Кебезень, насчитывает чуть более тысячи человек. Мобильный интернет «МегаФона» на максимальной скорости до 150 Мбит/с стал доступен не только жителям, но и путешественникам. Местоположение и ландшафт населенного пункта делает его привлекательным для туристов — поселение пересекает горная река Бия, рядом проходит трасса Бийск–Турочак–Артыбаш, по которой отдыхающие направляются в сторону Телецкого озера. Водоем входит в список Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО и является вторым по величине после Байкала естественным хранилищем питьевой воды в России.

Появление сетей стандарта GSM и LTE поможет автомобилистам сориентироваться на местности, разработать маршрут, рассчитать время в пути или получить справочную информацию. А любители активного отдыха, выбравшие рафтинг-маршруты на реке Бия, могут вести трансляцию в социальных сетях или после успешного спуска поделиться яркими впечатлениями с близкими в мессенджерах. Вместе с тем, устойчивая мобильная связь повысила безопасность туристов. Теперь абоненты останутся на связи с экстренными службами, чтобы при необходимости решить внештатные ситуации.

«Мы продолжаем строить LTE-сеть в регионе, чтобы сельчане наравне с жителями крупных городов могли воспользоваться любыми цифровыми сервисами. После установки телеком-оборудования местные жители уже оценили преимущества сети: на решение ежедневных бытовых вопросов стало уходить меньше времени. Используя мобильный телефон, сельчане могут получать государственные услуги, записываться на прием к врачу, совершать онлайн покупки, оплачивать счета, посещать образовательные платформы, смотреть фильмы в высоком качестве. Кроме того, сервис VoLTE обеспечивает не только кристально чистый звук и мгновенное соединение — абонент «МегаФона» может без потери качества сигнала одновременно общаться по телефону и пользоваться интернетом», — сказала директор «МегаФона» в Алтайском крае и Республике Алтай Мария Занько.

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