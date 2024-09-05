«МегаФон» разогнал 4G в «закрытом» городе

Абоненты в «МегаФона» в Железногорске и пригороде — деревне Шивера — теперь могут комфортно общаться в мессенджерах и разговаривать по мобильному телефону. Улучшенное качество связи появилось благодаря запуску новой базовой станции. Телеком-оборудование обеспечивает скорость передачи данных до 130 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Для города были задействованы высокие и средние диапазоны LTE — они одновременно обслуживают гораздо больше пользователей с сохранением высокой скорости мобильного интернета и обеспечивают оптимальное проникновение сигнала. Цифровые изменения затронули улицы Комсомольская и Штефана в районе музейно-выставочного центра и муниципального архива. Также в зоне действия новой базовой станции находятся многоквартирные дома, остановки общественного транспорта, государственные и образовательные учреждения, магазины и другие объекты городской инфраструктуры.

Ранее деревню Шивера обслуживала базовая станция, расположенная в самом Железногорске на противоположном берегу Енисея, поэтому сигнал был не таким устойчивым и надежным. Построенный в населенном пункте объект связи решил сразу несколько задач — увеличение емкости и скорости передачи данных, а также в целом улучшение качества сотовой связи.

«С начала этого года жители железногорской агломерации скачали на 47% больше гигабайт, чем за аналогичный период прошлого года, а количество звонков увеличилось на 55%, причем 78% из них были сделаны в сетях четвертого поколения. Понимая, что в будущем эта тенденция продолжится, мы заблаговременно улучшаем покрытие LTE-сети, повышаем надежность и качество наших услуг», – сказал Андрей Ким, директор «МегаФона» в Красноярском крае.

С появлением дополнительной инфраструктуры максимальная скорость мобильного интернета увеличилась до 130 Мбит/с, что значительно упростило решение бытовых и рабочих задач. Абоненты «МегаФона» за считанные минуты могут скачивать «тяжелые» игры для смартфона или загружать файлы, смотреть потоковое видео в высоком разрешении без задержек и помех, звонить по видеосвязи и вести прямые эфиры в соцсетях, пользоваться образовательными платформами и другими цифровыми сервисами, которые требуют стабильной скорости передачи данных и малого времени отклика сети.

Кроме того, новые объекты связи расширили возможности звонков с использованием технологии VoLTE, отличающейся кристально чистым звуком и мгновенным соединением. Абонент может без потери качества сигнала одновременно общаться по телефону и пользоваться интернетом.